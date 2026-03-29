Venezia-Trento , sfida tra due squadre con stati d'animo differenti. Al Taliercio arriva una Reyer in grande fiducia, terza in classifica e distante appena due punti dalla vetta , forte di un rendimento costante e di una striscia positiva che ne conferma ambizioni e solidità.

veDall’altra parte, invece, una Trento più incostante, reduce da un campionato fatto di alti e bassi e al momento ai margini della zona playoff , con la necessità di invertire rapidamente la rotta. Guarda ora Venezia-Trento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Venezia-Trento: dove vedere la Serie A di Basket in Streaming e in Tv

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