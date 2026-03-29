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Venezia-Trento Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la Serie A di Basket in TV

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Venezia-Trento, match valido il 24° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A di Basket su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Venezia-Trento, sfida tra due squadre con stati d'animo differenti. Al Taliercio arriva una Reyer in grande fiducia, terza in classifica e distante appena due punti dalla vetta, forte di un rendimento costante e di una striscia positiva che ne conferma ambizioni e solidità.

veDall’altra parte, invece, una Trento più incostante, reduce da un campionato fatto di alti e bassi e al momento ai margini della zona playoff, con la necessità di invertire rapidamente la rotta. Guarda ora Venezia-Trento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Venezia-Trento: dove vedere la Serie A di Basket in Streaming e in Tv

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Partite in streaming live
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    Venezia-Trento, i probabili quintetti

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    Venezia: Ennis, Munford, Parks, Wiltjer, Kabengele. Allenatore: Neven Spahija.

    Trento: Jones, Steward, Jogela, Aldridge, Mawugbe. Allenatore: Massimo Cancellieri.

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