Due squadre in evidente difficoltà, ma ancora in corsa per restare in Serie C. Pontedera-Bra è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza: per i padroni di casa è quasi un ultimatum. Guarda ora Pontedera-Bra GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Pontedera-Bra: dove vedere la Serie C LIVE in Tv e in Streaming
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Come accedere allo streaming:—
Qui Pontedera—
I toscani sono ultimi con 19 punti dopo 33 giornate, staccati di 7 lunghezze proprio dal Bra, e hanno bisogno di accorciare per tenere vive le speranze playout. Il momento però non aiuta: nelle ultime cinque gare il Pontedera ha raccolto appena 2 pareggi e 3 sconfitte, senza mai vincere.
Qui Bra—
Dall’altra parte il Bra è sì avanti in classifica a quota 26, ma arriva da un periodo ancora più complicato, con 1 pareggio e 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. Numeri che raccontano una sfida tra due squadre in difficoltà, dove i punti in palio possono cambiare immediatamente gli equilibri nella corsa salvezza.
Pontedera-Bra, probabili formazioni—
Pontedera (3-4-1-2): Biagini, Vona, Pretato, Corradini, Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini, Scaccabarozzi, Ianesi, Vitali. Allenatore: Piero Braglia
Bra (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Maressa, Campedelli, Marca, Brambilla, Armstrong; Capac, Baldini. Allenatore: Fabio Nisticò
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