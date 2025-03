Come in generale si dice: "La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede proprio bene". Sfortuna che, a quanto sembra, non ha alcuna intenzione di abbandonare Loris Karius . L'ottimo esordio con lo Schalke 04 sembrava avergli riaperto le porte del calcio dei grandi ma un nuovo infortunio ha nuovamente spento l'entusiasmo del classe '93. Durante la partita in casa del Greuther Furth , l'estremo difensore ha dovuto abbandonare il campo poco prima dell'intervallo a seguito di un forte scontro con Felix Klaus . L'espressione dolorosa del 32 enne ha fatto immediatamente intuire la gravita dell'infortunio, soprattutto dopo essere uscito con la gamba completamente fasciata.

Dopo alcuni controlli effettuati nella mattina di oggi, lo staff medico dello Schalke 04 ha rilasciato il seguente comunicato: "Loris Karius ha subito una lesione muscolare (rottura del perone della gamba sinistra, ndr) poco prima dell'intervallo durante la partita in trasferta contro la SpVgg Greuther Fürth. La diagnosi è stata confermata tramite un esame strumentale effettuato lunedì. Non potrà più scendere in campo durante la stagione in corso". A queste parole, si aggiungono quelle del direttore dell'area professionale del club, Youri Mulder: "Sosterremo Loris al meglio durante la riabilitazione con il nostro team medico. Il suo infortunio in questo momento è davvero una sfortuna. Ora la cosa più importante è fornirgli le cure ottimali".