"La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani". Così diceva il poeta Dylan Thomas. Non esiste detto migliore per descrivere la carriera di Loris Karius. Dopo le due papere colossali che hanno condannato il Liverpool nella finale contro il Real Madrid, il portiere tedesco ha visto la sua carriera subire un crollo che sembrava non finire mai. Ma ora, in due sole partite, il classe '93 sembra aver ricominciato una nuova vita (calcistica) ed è pronto a prendersi in mano lo Schalke 04 nella sua rincorsa al ritorno in Bundesliga.