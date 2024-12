Crisi totale per il Bayern Monaco di Vincent Kompany che si trova al momento addirittura con due portieri non disponibili: Manuel Neuer per una costola rotta e Sven Ulreich per motivi personali. Due defezioni pesanti per il club bavarese che, con...

Crisi totale per il Bayern Monaco di Vincent Kompany che si trova al momento addirittura con due portieri non disponibili: Manuel Neuer per una costola rotta e Sven Ulreich per motivi personali. Due defezioni pesanti per il club bavarese che, con il solo Daniel Peretz come alternativa fra i pali, pensa a diversi nomi come alternative.

Anche Karius fra i profili nel mirino del Bayern Monaco — Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco sarebbe a caccia di valide alternative al giovane portiere israeliano, in particolare profili che abbiano un'esperienza maggiore rispetto a Peretz. In quest'ottica spunta anche il nome di Loris Karius. Mister Leotta, sulle prime pagine dei rotocalchi non per le gesta sportive bensì per la sua relazione con la nota conduttrice televisiva, è ancora una caccia di un'occasione che gli dia la possibilità di riscattarsi a pieno dopo quanto, di clamoroso, accaduto nella finale di Champions League del 2018. In quella partita, maledetta per il portiere tedesco, i suoi errori costarono il trofeo al Liverpool e, da quel momento, Karius non è stato più lo stesso.

Classe 1993, Karius dopo il Liverpool ha vestito la maglia del Mainz, successivamente quella del Besiktas e poi dell'Union Berlino. Tutta una serie di operazioni in prestito per il tedesco che, al termine del suo contratto con i Reds, ha scelto il Newcastle United per ripartire. Un'avventura di due anni che, però, si è conclusa con Karius di nuovo svincolato e a caccia di una squadra. Vista la presenza in Italia con la sua Diletta Leotta, l'estremo difensore avrebbe voluto un'occasione in Serie A nell'ultima estate, la chiamata però non è arrivata e attenzione a quello che potrebbe accadere ora con il Bayern Monaco di Vincent Kompany.

I gossip, le polemiche e gli errori: Karius cerca riscatto! — Loris Karius è senza dubbio in caccia di riscatto e di una nuova occasione da sfruttare al meglio visto quanto accaduto all'apice della sua carriera con il Liverpool. Ora c'è l'interesse del Bayern Monaco che potrebbe puntare sul tedesco come "ruota di scorta" viste le situazioni di Ulreich e Neuer. Un'opportunità in un top club che manca a Karius dai tempi dei Reds e, proprio da quei momenti, il classe 1993 ha fatto parlare di sé molto di più per la sua relazione con Diletta Leotta. Le pagine dei giornali sportivi sono state sostituite da quelle dei notiziari di gossip e Karius, spulciando anche il suo profilo Instagram, sembra tutto tranne che un calciatore in attività. Chissà se il Bayern Monaco dovesse farsi veramente avanti e chissà se Karius riuscirà a sfruttare al meglio questa che, per la sua carriera, potrebbe davvero essere l'ultima chance.

