Lo svincolato Karius: “Dal 2018 non ho più ricevuto fiducia, ipotesi ritiro? È inevitabile”

Loris Karius, attualmente svincolato, ha ammesso di star valutando l'ipotesi del ritiro.

Lorenzo Maria Napolitano 28 novembre - 20:32

Loris Karius non è più riuscito a riprendersi la rivincita personale dopo la catastrofica prestazione contro il Real Madrid in finale di Champions League. Nel 2018 il portiere tedesco, attualmente svincolato, fu uno dei principali protagonisti dell'ultimo atto di Kiev, ma in negativo: l'estremo difensore con un paio di interventi poco sicuri, facilitò sicuramente la strada alla squadra di Zidane. Il tedesco è tornato a parlare di quella partita, e lo ha fatto ai microfoni di Sportbible. Di seguito vi proponiamo le sue parole. Karius, tra l'altro, ha spiegato anche altre difficili parentesi della sua carriera.

Le parole di Karius — Sulla finale giocata contro il Real Madrid 6 anni fa, Karius ha ammesso: "Rialzarmi dopo quella partita fu difficile, ho vissuto momenti bui. È impossibile fuggire da una cosa del genere. Venivo osservato ovunque, la gente mi affrontava per strada. Dovevo ripartire da zero - ha aggiunto l'ex portiere del Liverpool, ma nessun allenatore e nessun club mi ha dato fiducia".

L'estremo difensore, oltre ad aver parlato anche della sua infelice esperienza in Turchia, ha rivelato di aver rifiutato anche delle offerte provenienti dall'Arabia Saudita: "Ho rifiutato loro proposte e ci sono state anche discussioni avanzate con un club italiano, ma purtroppo non è andata in porto". Karius, infine, ha parlato anche dell'idea del ritiro: "È inevitabile, se non si aprirà una porta dovrò essere onesto con me stesso".

A 31 anni, l'ex Liverpool quindi sta già pensando all'ipotesi di ritirarsi, qualora non dovesse ricevere interesse da parte di nuovi club. Non sarà sicuramente classificato giovane, ma considerando l'età media in cui i portieri decidono di appendere i guantoni al chiodo, è senz'altro precoce.