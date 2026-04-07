La sfida tra Maiorca e Real Madrid riaccende l'astio tra l'attaccante brasiliano e il difensore spagnolo, protagonisti di uno scontro verbale durissimo tra minacce e provocazioni personali.

Danilo Loda 7 aprile - 12:23

Il calcio spagnolo ha vissuto sabato scorso l'ennesimo capitolo di una delle saghe più tese degli ultimi anni. La partita tra Maiorca e Real Madrid, terminata con la sorprendente vittoria dei padroni di casa per 2-1, non verrà ricordata solo per i gol di Morlanes e Muriqi, ma per il veleno scorso tra Vinicius Júnior e Pablo Maffeo. Quella che era nata come una semplice rivalità sportiva nella stagione 2021/22 si è trasformata in una questione personale che valica i confini del regolamento.

Il prato del Son Moix è diventato il palcoscenico di un duello psicologico logorante. Maffeo, noto per la sua marcatura asfissiante e provocatoria, ha puntato il brasiliano fin dai primi minuti, cercando di fargli perdere la calma. Vinicius, dal canto suo, ha risposto con giocate di classe e sorrisi ironici, alimentando un fuoco che è divampato definitivamente nel corso del secondo tempo.

Vinicius a Maffeo: "Ti ucciderò" — Grazie alle telecamere di Movistar, è stato possibile ricostruire i dialoghi ravvicinati tra i due, che hanno lasciato il pubblico e gli addetti ai lavori senza parole. Tutto è iniziato dopo un dribbling spettacolare del brasiliano, che ha irriso il difensore con una risata sarcastica. La reazione di Maffeo non si è fatta attendere: alla prima occasione utile lo ha apostrofato nuovamente come "piagnucolone", un epiteto ormai diventato comune quando gli avversari vogliono provocare il numero 7 dei Blancos.

A quel punto, la tensione è sfociata in minacce verbali pesanti. Secondo le ricostruzioni, Vinicius avrebbe esclamato un secco "Ti ucciderò", frase che ha scatenato la replica immediata dello spagnolo. Maffeo non si è lasciato intimorire, rispondendo con durezza: "Qual è il tuo problema? Smettila di lamentarti. Forza, gioca a calcio, buffone!". Quest'ultimo è un riferimento velenoso alla mancata vittoria del Pallone d'Oro da parte del brasiliano, un nervo scoperto che il difensore ha voluto colpire con precisione chirurgica.

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Accuse di protagonismo e veleni futuri — La risposta di Vinícius è stata altrettanto piccata. Il talento del Real Madrid ha cercato di sminuire l'avversario accusandolo di cercare visibilità mediatica attraverso il conflitto: "Ecco fatto, sei riuscito a tornare in televisione. Faresti qualsiasi cosa per questo". Uno scambio di battute che evidenzia come il rispetto tra i due sia ormai ai minimi storici.

Questa rivalità, che dura ormai da cinque stagioni, solleva interrogativi sulla gestione della tensione in campo. Se da una parte c'è un difensore che usa ogni mezzo lecito e illecito per limitare il miglior giocatore avversario, dall'altra c'è una stella mondiale che fatica a ignorare le provocazioni, cadendo spesso nel nervosismo.