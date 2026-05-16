La rivalità eterna tra Real Madrid e Barcellona non si gioca solo sul campo, ma anche a colpi di dichiarazioni infuocate. Nelle ultime ore hanno fatto enorme scalpore le parole del presidente dei Blancos, Florentino Pérez. Il numero uno delle Merengues ha sganciato una vera e propria bomba mediatica. Florentino sostiene che la sua squadra sarebbe stata privata di sette titoli della Liga a causa di presunte ingiustizie arbitrali a favore dei rivali storici. Parole pesantissime che continuano a suscitare numerosissime reazioni in tutta la Spagna, soprattutto in terra catalana, dove il Barcellona ha da poco festeggiato il trionfo nel campionato nazionale.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Fermin Lopez dell'FC Barcelona osserva la partita. Di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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La furia di Fermín López: "Impossibile pensare a titoli rubati"

🚨 Fermín López: "What Florentino Pérez has said CANNOT be true because Lionel Messi, Andrés Iniesta and Xavi Hernández were playing. It's impossible that FC Barcelona have stolen league titles." [@QueThiJugues] 🎙️ pic.twitter.com/6vVvOaV63u — barcacentre (@barcacentre) May 15, 2026

Il ricordo della generazione d'oro: Messi, Iniesta e Xavi

Questa forte presa di posizione diha immediatamente provocato una risposta compatta da parte dei protagonisti in casa. Diversi membri del club hanno respinto con fermezza questa interpretazione della storia recente della. In questo clima rovente, a prendere la parola e rispondere direttamente al presidente delè stato il centrocampista blaugrana, che ha difeso a spada tratta l'onore del proprio club. "Non è corretto dire che il Barça abbia rubato sette titoli della Liga", ha dichiarato categoricamente il ventitreenne spagnolo ai microfoni della stampa iberica, come riporta Mundo Deportivo.Per rafforzare la sua tesi,ha voluto ricordare al mondo intero la caratura tecnica di quella squadra leggendaria, capace di dominare il gioco in patria e in: "È impossibile pensarlo se si guarda ai giocatori che facevano parte di quella squadra, con Messi, Iniesta e Xavi". Ilha insistito con orgoglio sul fatto che i numerosi successi del club catalano in quel periodo d'oro si basavano unicamente ed esclusivamente sulla straordinaria qualità sportiva e sul livello eccezionale e inarrivabile di quella specifica. Infine, il centrocampista ha lanciato un appello chiedendo la fine di una sterileche, a suo avviso, non giova per nulla all'immagine e allo sviluppo del calcio spagnolo.

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