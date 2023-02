Scintille Merseysyde derby: Everton, tutti contro Robertson ma Van Dijk si alza dalla panchina…

Il Liverpool è tornato ad alzare la voce, battendo 2-0 l'Everton nel derby del Merseysyde . Jordan Pickford è andato vicino a scatenare una rissa a bordo campo, con tutti i giocatori dell'Everton arrabbiati con Andy Robertson che calciava via la palla per evitare una ripresa veloce del gioco, verso la fine del derby.

A quel punto Virgil van Dijk, che in un derby contro l'Everton, a causa proprio di un fallo di Pickford, si è rotto il crociato due anni fa, è saltato in campo dalla panchina in aiuto del terzino e ha tenuto a bada alcuni giocatori dell'Everton visibilmente arrabbiati.

Per i tifosi Reds è stato bello vedere il loro numero 4 mostrare le sue capacità di leadership anche se non stava giocando direttamente la partita in campo, a questo punto non vedono l'ora di vederlo tornare titolare dall'inizio...