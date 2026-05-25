La Bank of Scotland ha annunciato il lancio di una banconota da 20 sterline in edizione limitata dedicata a uno dei momenti più iconici del calcio scozzese recente: la celebre rovesciata di Scott McTominay contro la Danimarca. Nella sfida di ritorno dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di quest’anno.

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McTominay diventa banconota, l'inizia in Scozia piace a tutti

L’episodio, diventato immediatamente virale tra tifosi e media, raffigura il gesto tecnico spettacolare del centrocampista scozzese. Decisivo in una partita che ha segnato il cammino della nazionale verso la fase finale del torneo mondiale. È stata indicata come uno dei momenti simbolici della campagna di qualificazione, sia per la qualità tecnica sia per il peso sportivo dell’incontro.

La banconota commemorativa non entrerà nella normale circolazione, ma sarà distribuita attraverso modalità esclusive pensate per il collezionismo e la partecipazione pubblica. I pezzi saranno messi in palio tramite aste online, una lotteria a premi e due installazioni temporanee denominate “vaults”, veri e propri spazi pop-up che permetteranno ai partecipanti di tentare di ottenere una delle emissioni limitate.

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Oltre all’aspetto celebrativo, il progetto ha una forte finalità solidale. Tutti i proventi raccolti saranno infatti devoluti a Crisis Scotland. Organizzazione che si occupa di supporto alle persone senza dimora in Scozia. L’iniziativa unisce così sport, cultura e beneficenza, trasformando un momento iconico del calcio in uno strumento concreto di aiuto sociale.

Secondo la Bank of Scotland, l’obiettivo dell’operazione è valorizzare i grandi momenti sportivi nazionali attraverso un oggetto simbolico come la banconota, creando un ponte tra identità culturale e impegno sociale. La scelta della rovesciata di McTominay contro la Danimarca è stata motivata proprio dal suo valore emotivo e dalla sua importanza nella storica qualificazione ai Mondiali. Grande attesa è prevista tra tifosi e collezionisti, attratti sia dalla tiratura limitata sia dalla possibilità di partecipare a un’iniziativa che unisce calcio, arte e solidarietà in un formato inedito.

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