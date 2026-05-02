Scott McTominay si appresta a chiudere un'altra stagione da grande protagonista del suo Napoli. Dopo 9 reti realizzate in Serie A e 3 assist messi a referto, potrebbe ancora eguagliare la scorsa annata al termine della quale gli fu consegnato il riconoscimento di miglior giocatore del torneo. Classe 1996, lo scozzese è considerato da quasi tutta la critica uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, senza dubbio quello col rendimento offensivo più prolifico. Nonostante ciò, c'è qualcuno che non condivide queste gratificazioni.

CLICCA QUI E DIVERTITI CON I CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

PARMA, ITALIA - 12 APRILE: Scott McTominay del Napoli SSC reagisce durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e SSC Napoli allo Stadio Ennio Tardini il 12 aprile 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

McTominay, che stoccata da Nainggolan!

Intervenuto negli studi di SkySport, Radja Nainggolan non ha esitato alla domanda su chi sia/sia stato migliore di Scott McTominay: "Io o McTominay?". Difronte ai sorrisi in studio, ilha provato a giustificare qualcosa che dal suo canto pare ovvia: "Se lo guardate come gioca è un calciatore normale.Ma quando poi deve fare una costruzione di gioco,".

Clicca sull'immagine qui sotto e scopri tutto il meglio di Bet365

Partite in streaming live

Come se non bastasse, per il belga è un discorso di legame tecnico-tattico con la sua squadra. È lì che fa fatica McTominay: "Non sa giocare tra le linee, giocare per la squadra. Queste caratteristiche non le ha. Per me è un giocatore che segna solamente tanto, ma è decisamente normale. Nel mio prime decisamente io ero molto più completo".

Elogi per Barella e Modric, ma gli altri...

Caricamento post Instagram...

L'analisi del centrocampista ex Roma e Inter si è poi riversata su larga parte dei giocatori che condividerebbero il suo ruolo. Il confronto, ancora una volta, si rivela impietosamente a suo favore., Koné, Rabiot non sarebbero all'altezza del primo Nainggolan.Al contrario, solamente in due possono reggere il paragone:e Luka Modric. Ecco quanto ha detto sull'ex Cagliari: "Se c'è un giocatore che posso mettere sopra di me… sì c'è lui". Sul croato, ancora, solo parole al miele: "? No, lui superiore a me…".

CLICCA QUI E DIVERTITI CON I CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365