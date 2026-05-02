Radja Nainggolan ridimensiona visibilmente il rendimento di Scott McTominay. Nonostante i suoi gol spesso decisivi, per il Ninja non esiste un paragone con lui.
Napoli, è "McFratm" mania: tifoso pazzo di McTominay si tatua il suo soprannome
Scott McTominay si appresta a chiudere un'altra stagione da grande protagonista del suo Napoli. Dopo 9 reti realizzate in Serie A e 3 assist messi a referto, potrebbe ancora eguagliare la scorsa annata al termine della quale gli fu consegnato il riconoscimento di miglior giocatore del torneo. Classe 1996, lo scozzese è considerato da quasi tutta la critica uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, senza dubbio quello col rendimento offensivo più prolifico. Nonostante ciò, c'è qualcuno che non condivide queste gratificazioni.
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McTominay, che stoccata da Nainggolan!Intervenuto negli studi di SkySport, Radja Nainggolan non ha esitato alla domanda su chi sia/sia stato migliore di Scott McTominay: "Io o McTominay? Ma io. Tutta la vita". Difronte ai sorrisi in studio, il Ninja ha provato a giustificare qualcosa che dal suo canto pare ovvia: "Se lo guardate come gioca è un calciatore normale. Farà sempre 12-15 gol a stagione, va bene. Copre anche il campo, corre tanto. Ma quando poi deve fare una costruzione di gioco, non ha la tecnica".
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Come se non bastasse, per il belga è un discorso di legame tecnico-tattico con la sua squadra. È lì che fa fatica McTominay: "Non sa giocare tra le linee, giocare per la squadra. Queste caratteristiche non le ha. Per me è un giocatore che segna solamente tanto, ma è decisamente normale. Nel mio prime decisamente io ero molto più completo".
Elogi per Barella e Modric, ma gli altri...L'analisi del centrocampista ex Roma e Inter si è poi riversata su larga parte dei giocatori che condividerebbero il suo ruolo. Il confronto, ancora una volta, si rivela impietosamente a suo favore. Calhanoglu, De Bruyne, Koné, Rabiot non sarebbero all'altezza del primo Nainggolan.
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