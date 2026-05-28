La Scozia punta sulla continuità e conferma la propria fiducia in Steve Clarke. Attraverso un comunicato ufficiale, la federazione scozzese ha annunciato il rinnovo del contratto del commissario tecnico, che resterà alla guida della nazionale maschile fino ai Mondiali del 2030.

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Clarke-Scozia, il rapporto continuerà anche dopo il Mondiale

Per Clarke si tratta di un riconoscimento importante dopo i risultati ottenuti negli ultimi anni. L’attuale ct, considerato il tecnico più vincente nella storia della nazionale scozzese, accompagnerà infatti la selezione non solo al Mondiale del 2026 negli Stati Uniti,, che saranno ospitati da Regno Unito e Irlanda. La federazione ha sottolineato come il prolungamento rappresenti una scelta di stabilità e progettualità a lungo termine. Premiando il lavoro svolto dal tecnico negli ultimi sette anni.

ZAGABRIA, CROAZIA - 12 OTTOBRE: Steve Clarke, allenatore della Scozia, canta l'inno nazionale prima della partita del Gruppo A1 della Lega A della UEFA Nations League 2024/25 tra Croazia e Scozia allo Stadion Maksimir il 12 ottobre 2024 a Zagabria, Croazia. (Foto di Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Nel comunicato diffuso dalla federazione, Clarke ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo: “Sono davvero onorato di guidare la mia squadra al nostro primo Mondiale maschile dopo 28 anni e sono orgoglioso di continuare come commissario tecnico”. Il ct ha poi evidenziato il legame creatosi con tifosi e ambiente scozzese grazie ai risultati ottenuti nelle ultime competizioni internazionali.: “So che i tifosi scozzesi apprezzano i traguardi raggiunti da questo gruppo con la qualificazione a due Europei consecutivi e sono altrettanto sicuro che tutta la nazione abbia gioito per la qualificazione al Mondiale 2026 dopo così tanto tempo”.

We're delighted to confirm that Steve Clarke, Scotland’s most successful Head Coach of all-time, has signed a new contract to continue in charge beyond this summer’s @FIFAWorldCup. — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 28, 2026

Clarke ha inoltre parlato della necessità di costruire basi solide per il futuro della nazionale: “È molto importante guardare avanti e pianificare il futuro. La stabilità è la chiave del successo nel calcio e questo è stato certamente il caso durante i miei ultimi sette anni da Ct”. L’allenatore scozzese ha infine confermato la volontà di lavorare allo sviluppo dei giovani talenti insieme al nuovo Chief Football Officer Craig Mulholland. Con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra settore giovanile e prima squadra. Per il momento, però, la priorità resta il Mondiale: “Ora pensiamo solo a preparare la Coppa del Mondo. A partire dalla sfida contro Curaçao di questo weekend”.

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