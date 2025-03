Il Clyde, modesto club della Scottish League Two, ha vissuto una situazione caricaturale che ha guadagnato migliaia di interazioni sui social in pochi minuti...

Il Clyde , un modesto club della quarta divisione scozzese (la Scottish League Two, nda), ha vissuto una situazione particolare negli ultimi giorni. Sui social, il team ha retwittato un post di Sophie Rain , una delle più note celebrità di OnlyFans , in cui condivideva una sua foto con la didascalia : "Io o una PlayStation 5?" .

Il post ha avuto migliaia di interazioni in poco tempo, motivo che ha portato il Clyde a rilasciare una dichiarazione in cui chiarisce che sta indagando sul caso.

La presa di posizione del club

"Siamo stati messi al corrente di alcuni contenuti controversi che sono stati condivisi sull'account X del club questa mattina. Va da sé che questi stessi contenuti non riflettono le opinioni del club. È stata avviata un'indagine per capire la fonte di questa attività. Cogliamo l'occasione per condannare gli abusi che sono stati rivolti al team che gestisce i nostri social network, in particolare a coloro che non hanno nemmeno accesso al nostro account X", si legge.