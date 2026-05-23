Chi aveva dato per morto il Celtic non aveva proprio capito nulla di come sarebbe finita la stagione. I bhoys hanno ribaltato le aspettative di un'intera nazione e di un'altrettanta grossa schiera di appassionati che sostenevano una conclusione fallimentare del '25-'26 della squadra scozzese. Eppure, nonostante i 3 cambi di allenatore avvenuti nel prosieguo della stagione, i celti sono riusciti a completare la doppietta nazionale per la quinta stagione consecutiva. Una settimana fa era giunto il clamoroso epilogo della Scottish Premiership, con lo psicodramma materializzatosi davanti agli occhi degli Hearts. Oggi invece la situazione è stata più in discesa, considerando lo scarso livello dell'avversario in finale. A fronteggiare i biancoverdi infatti c'era il Dunfermline Athletic, club di seconda divisione scozzese.

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L'ennesima stagione vincente del Celtic

GLASGOW, SCOZIA - 23 MAGGIO: Shaun Maloney, vice allenatore, bacia il trofeo della Scottish Gas Scottish Cup dopo la finale tra Celtic e Dunfermline all'Hampden Park di Glasgow, in Scozia, il 23 maggio 2026. (Foto di Zak Mauger/Getty Images)

C'è stato un momento in cui la gran parte dei tifosi di calcio era sicura che il Celtic non avrebbe conquistato nemmeno un titolo quest'anno. L'addio di Brendan Rodgers (4 campionati scozzesi, 4 coppe di lega scozzese e 3 coppe di Scozia) aveva scosso l'ambiente e l'interregno di Martin O'Neill ha avuto luogo per un solo mese. Così, il 3 dicembre Wilfried Nancy ha avuto l'onore di sedere sulla panchina dei Celtic, ma solo per rimanerci 1 mese. Il 5 gennaio infatti ritorna Martin O'Neill che dà una forte scossa al clima depresso intorno alla squadra e la conduce allo splendido epilogo consumatosi in questa due settimane. Nono trofeo con il club scozzese per il 74enne e forse all'ultimo ballo biancoverde.

La Scottish Premiership ha visto trionfare i bhoys dopo una lunga rincorsa agli Hearts. Il sorpasso è arrivato solo nell'ultimo turno di campionato, in cui si sfidavano proprio le due squadre. Il 3-1 finale ha permesso così ai biancoverdi di conquistare il 56esimo titolo nazionale della loro storia. 3-1 è stato anche il risultato della finale di Coppa di Scozia, agilmente conseguita dal Celtic. Le reti di Daizen Maeda (eroe del campionato scozzese con 7 reti in 5 partite, tra cui una rovesciata nell'Old Firm), Arne Engels (talento 22enne) e Kelechi Iheanacho (ex City) hanno fissato il risultato sul 3-0. All'80' è arrivata la rete della bandiera di Josh Cooper, all'interno di un match dominato dall'inizio alla fine da parte dei celti.

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