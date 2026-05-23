L'esito del campionato scozzese è al centro di una pesantissima bufera mediatica. Secondo quanto dichiarato dalla Federazione calcistica scozzese, il Celtic non avrebbe dovuto ottenere il rigore concesso durante la trasferta contro il Motherwell. L'episodio, rivelatosi poi fondamentale per le sorti del campionato, è andato in scena lo scorso 13 maggio, in occasione della penultima giornata, terminata con il punteggio di 3-2 in favore dei biancoverdi. Proprio l'episodio decisivo è arrivato al minuto 98, portando al rigore che ha deciso il match e riacceso le speranze di titolo del Celtic, vinto poi con lo scontro diretto contro gli Hearts all'ultima giornata.

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Celtic, quante polemiche per il titolo

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L'episodio che ha deciso il campionato

avevano dominato per tutta la stagione, accarezzando concretamente il sogno di conquistare ilche manca dal lontano 1960. Purtroppo però, la squadra è tragicamente crollata all'87° minuto. Uscendo vittorioso dallo scontro diretto per 3-1, il Celtic si è assicurato il 56° scudetto della sua storia. Tuttavia, come rivelato da, si tratta di una vittoria che appare alquanto controversa.L'ombra dell'irregolarità si allunga infatti in maniera determinante sulla partita precedente. Laha visionato l'episodio del match contro il, sancendo che il rigore non andava assegnato. La dinamica dei fatti sul terreno di gioco è stata molto tesa: con il punteggio bloccato sul 2-2, nel finale dei minuti di recupero (esattamente al 90+8'), ilha segnalato all'arbitrouna potenziale infrazione in area.

Nello specifico, è stato ravvisato un presunto fallo di mano da parte del giocatore del Motherwell, Sam Nicholson, avvenuto durante un contrasto aereo con il difensore del Celtic, Auston Trusty. Dopo essere stato richiamato, l'arbitro ha rivisto l'intera azione al monitor a bordo campo per circa 20 secondi. Terminato il rapido check, ha indicato con fermezza il dischetto. La massima punizione è stata poi trasformata in rete da Kelechi Iheanacho, che ha così assicurato ai suoi una contestatissima vittoria.

GLASGOW, SCOZIA - 16 MAGGIO: Auston Trusty del Celtic solleva il trofeo della William Hill Premiership insieme ai compagni di squadra, in seguito alla vittoria della squadra nella partita di William Hill Premiership tra il Celtic e l'Heart of Midlothian al Celtic Park, il 16 maggio 2026 a Glasgow, in Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

L'impatto di questo singolo episodio sulla corsa al titolo è stato enorme a livello aritmetico. Grazie a questa vittoria per 3-2, al Celtic sarebbe infatti bastata una vittoria contro gli Hearts (arrivata per 3-1 all'ultima giornata), indipendentemente da qualsiasi altro risultato. Al contrario, se la gara contro il Motherwell fosse terminata con un pareggio, il Celtic si sarebbe ritrovato costretto a cercare un'impresa ben più ardua: una vittoria con ben tre gol di scarto nell'ultimo scontro diretto del campionato scozzese.

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