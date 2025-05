Scozia, torna il derby di fuoco tra Rangers-Celtic, il pronostico di DDD

Una partita che sembra scontata sulla carta ma mai lo sarà realmente sul terreno di gioco. La Scozia è pronta a vivere l'ennesimo atto dell'Old Firm

Michele Massa 3 maggio 2025 (modifica il 4 maggio 2025 | 02:58)

Domenica 4 maggio l'Ibrox Stadium ospiterà l'attesissimo derby dell'Old Firm tra Rangerse Celtic, una partita che promette emozioni e intensità. Tra storia e racconti, proviamo a dare il nostro pronostico in vista della prossima sfida tra le due squadre in una partita che potrebbe regalarci più spettacolo del previsto.

Celtic: Campioni in carica con qualche incognita — Il Celtic ha già conquistato il titolo di campione di Premiership per la quarta volta consecutiva, consolidando la propria supremazia nel calcio scozzese. Tuttavia, la squadra di Brendan Rodgers arriva a questo derby con alcune preoccupazioni. L'attaccante Adam Idah, pur avendo segnato 17 gol in stagione, è sotto scrutinio per prestazioni altalenanti e recenti controversie fuori dal campo. Inoltre, la squadra dovrà fare a meno di Jota, infortunato, e Daizen Maeda, anch'egli in dubbio per la partita. Nonostante ciò, il Celtic può contare su giocatori di qualità come Kyogo Furuhashi, Reo Hatate e Callum McGregor, che potrebbero fare la differenza in questo match cruciale.

Rangers in cerca di continuità e rivincita — I Rangers, sotto la guida di Barry Ferguson, cercano di chiudere la stagione con una nota positiva. Dopo una vittoria emozionante per 3-2 al Celtic Park a marzo, grazie a un gol decisivo di Hamza Igamane, la squadra ha mostrato segni di crescita e determinazione. Tuttavia, la formazione di Ibrox ha avuto difficoltà a mantenere una costanza di rendimento, con alcune prestazioni deludenti in campionato che hanno generato le critiche dei tifosi. Con giocatori come Nico Raskin e Mohamed Diomande in buona forma, i Rangers sperano di replicare l'impresa e infliggere un altro colpo ai rivali storici.

Il pronostico di Rangers-Celtic — Nonostante il Celtic abbia già conquistato il titolo, il derby dell'Old Firm è sempre una partita speciale, dove la forma attuale conta meno della determinazione e della storia. I Rangers, galvanizzati dalla vittoria precedente e con la voglia di chiudere la stagione con un successo, potrebbero avere la motivazione necessaria per prevalere. Tuttavia, il Celtic, con la sua esperienza e qualità individuale, rimane favorito. Un pareggio potrebbe essere un risultato probabile, ma non sorprenderebbe se una delle due squadre riuscisse a imporsi, il nostro pronostico tende sugli ospiti, che hanno dimostrato una marcia in più.