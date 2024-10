Antony risponde a Gomez Andrade: il derby di Cascadia tra Seattle e Portland finisce 1-1

Il derby di Cascadia tra Seattle Sounders e Portland Timbers in MLS termina 1-1. La sblocca Gomez Andrade di testa sul finire del primo tempo, la riprende Antony a venti minuti dalla fine. L'ultima giornata di regular season, coincisa con questo match molto sentito, non ha portato la vittoria sperata da entrambe le tifoserie al Lumen Field. Padroni di casa che hanno chiuso al quarto posto, in piena zona playoff, ospiti che dovranno giocare un'ulteriore fase a eliminazione diretta se vorranno raggiungere gli storici rivali.

Brian Schmetzer schiera i suoi ragazzi con il 4-2-3-1 e tutte le intenzioni di fare la partita. Jordan Morris unica punta, dietro il talento di Rothrock, Rusnak e De la Vega. Phil Neville si mette a specchio affidandosi alla verve realizzativa di Felipe Mora davanti al trio sudamericano Antony-Evander-Rodriguez Portillo. Seattle decisamente più spigliato nella prima frazione e alla ricerca del gol che potrebbe indirizzare il match. Al 18' De la Vega si trova a calciare in diagonale tutto solo davanti alla porta ma trova la grande deviazione in scivolata di Bravo. Al 30' azione personale di Roldan e assist per il tiro a giro di Rothrock: palla comodamente tra le braccia di Pantemis. Il gol è nell'aria e arriva al 36': calcio d'angolo battuto da Rusnak e testa di Gomez Andrade per l'1-0 Sounders.

La riprende Antony: il derby di Cascadia termina in parità

Al 49' Rothrock potrebbe portare il risultato sul 2-0 ma il suo inserimento in area, in scivolata, non produce gli effetti sperati. Al 58 palla rubata da De la Vega e assist per Roldan che, tutto solo davanti al portiere, calcia addosso a Pantemis. La legge del calcio è crudele, gol sbagliato gol subito. Al 67' i Portland Timbers la pareggiano con Antony, bravo a sfruttare un break a centrocampo di Evander e a infilare Frei dopo aver saltato due difensori con estrema facilità. Reazione veemente dei padroni di casa che vanno vicini al nuovo vantaggio con De la Vega, bravo Pantemis in respinta di piedi. Nella stessa azione, ingenuo doppio giallo a Vargas per proteste e Seattle Sounders in dieci. Al 75' palo degli ospiti con Evander, bravo a eludere un difensore e a calciare di sinistro sul primo palo. Nel finale Portland rischia addirittura di vincerla con un tiro di Nouhou che termina di pochissimo fuori. Spettacolo a non finire ma parità: il derby di Cascadia termina 1-1.