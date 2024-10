MLS, Seattle-Portland: il derby si accende nell’ultima giornata di regular season

Da un lato i Sounders, che puntano a chiudere la stagione con un'ennesima vittoria, dall'altro i Timbers, che cercano di mantenere l'imbattibilità a Seattle. L'appuntamento è in programma questa notte alle 3:00

Questa notte, alle ore 3:00 (RM), andrà in scena lo scontro tra i Seattle Sounders e i Portland Timbers, il primo mai giocato nell'ultima giornata di regular season della MLS. La sfida promette grande intensità, soprattutto perché il Portland è imbattuto da dieci visite consecutive a Seattle, con cinque pareggi e cinque vittorie. Il compito che attende il Portland questa notte rimane comunque complesso: Seattle ha vinto ben sette delle ultime nove partite di campionato, collezionando complessivamente 56 punti che gli valgono il terzo posto in classifica: il secondo miglior bottino di sempre per i Sounders.

La storia della rivalità —

La rivalità tra Seattle e Portland è una delle più antiche e sentite della MLS, non solo per la vicinanza geografica delle due città, entrambe situate nell'area Nord-ovest Pacifico, storicamente chiamata anche Cascadia, ma soprattutto per i numerosi storici testa a testa tra le due squadre. Dal primo incontro del 1975 nell’allora NASL - North American Soccer League-, queste due compagini si sono affrontate 102 volte. Sebbene Seattle vanti un vantaggio nella serie, con due MLS Cup e quattro U.S. Open Cup, il Portland ha trionfato una sola volta in MLS Cup, nel 2015. Tra i tanti incontri memorabili, spicca quello del 5 aprile 2014: un rocambolesco 4-4 al Providence Park, con un Clint Dempsey in grande spolvero, autore di una tripletta per i Sounders.

Quell’esultanza… — Uno dei momenti più iconici nella storia della rivalità è legato all'U.S. Open Cup del 2009, quando Roger Levesque e l’attaccante Nate Jaqua misero in scena una celebrazione diventata leggendaria. I due avevano pianificato tutto durante il lungo viaggio in autobus: se Jaqua avesse segnato, Levesque avrebbe finto di essere tagliato come un albero. A sbloccare la difesa del Portland, dopo meno di un minuto dall'inizio della partita, fu proprio Levesque che, dopo aver siglato il gol dell'1-0, mimò un albero, mentre Jaqua finse di tagliarlo. Non tutti i ricordi legati alla coppa sono altrettanto dolci per Seattle: nel 2015, in un drammatico incontro allo Starfire Sports Complex, i Sounders finirono la partita in sette uomini, dopo espulsioni ed episodi caotici, cedendo ai Timbers per 3-1.

I famosi playoff Tra gli incontri più drammatici si ricorda la semifinale della Western Conference del 2018. Dopo un primo vantaggio di Seattle con Ruidiaz, il Portland rispose con due gol, portando il risultato sul 2-1. Tuttavia, i Sounders riuscirono a pareggiare grazie a un altro gol di Ruidiaz, ma i Timbers trovarono nuovamente il vantaggio con Blanco. La partita si trascinò fino ai supplementari, con continui ribaltamenti di fronte: Asprilla segnò di testa per Portland, ma Seattle pareggiò ancora una volta con un gol dal dischetto di Lodeiro. Infine, furono i calci di rigore a decretare la vittoria dei Timbers, in un finale epico che vide i Sounders sbagliare due rigori consecutivi.