Senegal, Pape Thiaw a rischio squalifica per le partite del Mondiale 2026

Visto che la Nazionale che ha da poco vinto il titolo di Campione d'Africa tornerà in campo direttamente a giugno, il ct rischia di non esserci ai gironi

Jacopo del Monaco 20 gennaio - 11:04

Pochi giorni fa, il Senegal allenato da Pape Thiaw ha alzato al cielo la Coppa d'Africa. Nella giornata di domenica, infatti, i Leoni della Teranga hanno battuto il Marocco nel match valevole per la finale della Coppa d'Africa. Il gol decisivo per la conquista del titolo porta la firma di Pape Gueye, centrocampista che milita nel Villarreal. Durante la partita, però, hanno avuto luogo diversi eventi che hanno portato i senegalesi a lasciare addirittura il campo su ordine del proprio ct, poi sono tornati in campo e hanno portato a casa la coppa. A causa di tutto quel che è successo, Thiaw rischia di prendere una squalifica che, tra l'altro, dovrà scontare al Mondiale che avrà inizio a giugno. Infatti, il Senegal tornerà in campo proprio in occasione della prima giornata dei gironi della massima competizione intercontinentale.

Senegal, Pape Thiaw a rischio squalifica: salterebbe le prime partite del Mondiale — Durante la finale di Coppa d'Africa disputata domenica è successo l'impossibile. Quando l'arbitro, nei minuti di recupero della seconda frazione di gioco, ha concesso un calcio di rigore al Marocco, ha avuto inizio una forte protesta da parte dei senegalesi con il commissario tecnico Pape Thiaw che ha ordinato ai suoi giocatori di abbandonare il campo. Quasi tutti l'hanno seguito, tranne Sadio Mané, ex attaccante di Liverpool e Bayern Monaco. L'attuale calciatore dell'Al-Nassr, infatti, è riuscito a convincere i suoi connazionali a tornare in campo. Intanto, i marocchini sono rimasti sul terreno di gioco e Brahim Diaz, ex Milan oggi al Real Madrid, ha aspettato in area di rigore in quanto incaricato di battere il tiro dagli 11 metri.

Tuttavia, al momento del tiro, il calciatore dei Blancos ha optato per un cucchiaio terminato tranquillamente tra le braccia di Mendy. Alla fine, i Leoni della Teranga hanno vinto col gol di Pape Gueye, portando a casa la seconda Coppa d'Africa della loro storia. Al termine della gara, Thiaw ha voluto scusarsi per quanto accaduto, ma ciò potrebbe non bastare. Il quotidiano inglese The Sun, infatti, ha riportato che il ct rischia una squalifica e potrebbe saltare le partite dei fase a gironi del Mondiale, che avrà inizio a giugno. I calciatori, invece, potrebbero prendere soltanto una multa. Il presidente della FIFA Gianni Infantino, poi, ha condannato quanto accaduto in finale e spera che la CAF possa "adottare misure appropriate".

Il comunicato ufficiale della CAF — Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'organo calcistico africano ha condannato gli episodi che sono avvenuti durante la finale tra Marocco e Senegal. Ecco quanto dichiarato:

"La Confédération Africaine de Football (CAF) condanna il comportamento inaccettabile di alcuni giocatori e dirigenti durante la finale della Coppa d'Africa 2025 del TotalEnergies CAF tra Marocco e Senegal, disputatasi ieri sera a Rabat.

Condanniamo fermamente qualsiasi comportamento inappropriato che si verifichi durante le partite, in particolare quelli che prendono di mira la squadra arbitrale o gli organizzatori delle partite.

La CAF sta esaminando tutti i filmati e deferirà la questione agli organi competenti affinché vengano adottati i provvedimenti opportuni nei confronti dei colpevoli".