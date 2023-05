Sensazioni e pronostici, come predire i prossimi vincitori dei derby

Non è sempre facile prevedere chi vincerà il prossimo derby. Ma tutto può essere reso un pochino più facile, grazie a varie strategie ed aiuti che vi proporremo ora. Prima di tutto, è sicuramente più difficile vincere senza essere a conoscenza delle dinamiche di gioco e senza sapere gli esiti delle partite giocate in passato.

Tenersi dunque informati sugli esiti delle partite, in maniera regolare ed efficace, è un ottimo modo per aumentare le vostre possibilità di vincita. Oltre a questo, sapere delle rivalità tra squadre, ovvero quelle rivalità che oltrepassano le linee del campo ed arrivano fino agli spalti, è un altro aspetto da tenere in considerazione. Queste rivalità spesso sono utili a mostrare una storia di vincite e perdite, oppure di ragioni esterne, come politica e storia, che possono far luce su chi potrebbe essere il nuovo vincitore del derby e perché.