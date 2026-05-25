Le forze di polizia brasiliane hanno sequestrato circa 200.000 figurine contraffatte destinate all’album dei Mondiali 2026, in un’operazione condotta a Rio de Janeiro in Brasile che ha portato anche al ritrovamento di maglie false della nazionale brasiliana realizzate con una qualità definita “1:1”, quindi quasi indistinguibile dagli originali

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Il caso in Brasile, le figurine false diventano...virali

Il materiale è stato individuato nel corso di un blitz contro un’organizzazione specializzata nella produzione e distribuzione di articoli sportivi falsificati. Le figurine erano destinate al mercato illegale legato all’album ufficiale della competizione, prodotto da Panini Group, uno dei colossi mondiali del settore collezionabile legato al calcio.

Secondo la polizia di Rio de Janeiro, il sequestro rappresenta uno dei più rilevanti degli ultimi mesi nel contrasto alla contraffazione sportiva. Un fenomeno che tende a intensificarsi in vista dei grandi eventi internazionali come la FIFA World Cup 2026. Accanto alle figurine, gli agenti hanno trovato anche centinaia di maglie false della Seleção, prodotte con una cura tale da rendere difficile distinguerle a prima vista dai prodotti originali.

🇧🇷🚨 𝗡𝗘𝗪: Brazilian police have seized 200,000 fake stickers for the 2026 World Cup album.



They were found alongside counterfeit Brazil jerseys with incredible 1:1 quality.



In a statement, Rio de Janeiro police have given recommendations for people to notice and avoid… pic.twitter.com/rx0NzT7Qjs — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 25, 2026

Nel comunicato ufficiale, le autorità hanno diffuso anche alcune indicazioni per aiutare consumatori e collezionisti a riconoscere i prodotti non autentici. Le figurine contraffatte, spiegano gli investigatori, possono presentare una carta più spessa rispetto agli originali. Una texture più ruvida al tatto e una qualità di stampa meno nitida e definita. Un altro elemento distintivo riguarda il retro: nei prodotti originali è presente la stampa ufficiale Panini, mentre nelle versioni false può risultare completamente bianco o privo di loghi e dettagli identificativi. La polizia ha inoltre invitato la popolazione a prestare particolare attenzione durante l’acquisto, raccomandando di utilizzare esclusivamente canali ufficiali e rivenditori autorizzati per evitare truffe e sostenere il mercato legale.

Il caso conferma la crescita del mercato delle contraffazioni legate al calcio internazionale, alimentato dall’enorme domanda di prodotti collezionabili in occasione dei tornei mondiali. Le autorità brasiliane hanno ribadito che le attività di controllo proseguiranno nei prossimi mesi, soprattutto nelle aree commerciali considerate più a rischio. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai prodotti falsi che ruotano attorno agli eventi sportivi globali. Dove il giro d’affari del falso continua a rappresentare una delle principali sfide per le forze dell’ordine.

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