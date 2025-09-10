Partita prima sospesa al 38' per i laser puntati sugli inglesi e poi atti di violenza sulle tribune. Alcuni sostenitori serbi tentano di entrare ma vengono fermati.

Mattia Celio Redattore 10 settembre - 13:36

Quella tra Serbia e Inghilterra è stata una partita molto accesa. Sfortunatamente non sul campo. La partita valida per le qualificazione al Mondiale 2026, ha visto i padroni di casa umiliati dalla squadra di Tuchel con un pesante 0-5. Un risultato che ha fatto infuriare i tifosi locali tanto che, poco prima della fine del primo tempo, sulle tribune si è scatenato il caos.

Serbia - Inghilterra, caos sulle tribune: un tifoso arrestato — Una giornata da dimenticare per il calcio. Quello che è successo in Serbia deve essere subito dimenticato. La delusione per una sconfitta è comprensibile ma se la delusione si trasforma in violenza la situazione cambia. E' quello che è successo allo Stadio Rajko Mitic di Belgrado tra i padroni di casa della Serbia e l'Inghilterra. Dopo il raddoppio di Madueke al 35' (il goal del vantaggio lo aveva realizzato Kane), i tifosi serbi hanno iniziato a contestare la squadra e l'allenatore Stojkovic, ma dopo il terzo goal inglese, segnato da Konsa, la situazione è precipitata.

Come ha raccontato Jim Proudfoot di talkSPORT, un tifoso serbo stava cercando di scendere, ha scavalcato la ringhiera rossa e si è avvicinato lentamente ai tifosi inglesi, ha messo le mani su una maglia dell'Inghilterra e l'ha strappata davanti a loro. Un altro sostenitore serbo ha cercato di entrare nel settore ospite ma senza successo. Entrambi sono stati arrestati. Intorno al 64° minuto sono state segnalate anche tensioni politiche tra i tifosi di casa, con i bambini allontanati dagli spalti mentre la polizia antisommossa interveniva per impedire che i disordini degenerassero.

In precedenza, mentre il primo tempo volgeva al termine, la partita era stata interrotta al 38° minuto dall'esperto arbitro francese Clément Turpin perché i giocatori inglesi venivano continuamente presi di mira dai laser provenienti dal settore locale. La Serbia, già protagonista di episodi di violenza negli ultimi anni, rischia nuovamente una pena severa. La decisione arriverà nei prossimi giorni.