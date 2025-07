L’ Ael Limassol annuncia l’ingaggio di Sergio Conceicao. Non l’allenatore ex Milan, che resta ancora in cerca di sistemazione, bensì il figlio, omonimo. Se da una parte Francisco è sicuramente il più forte dei quattro fratelli, dall’altra non è l’unico calciatore. Ci sono anche i suoi tre fratelli: Sergio, appunto, l’anno prossimo difenderà i colori della squadra cipriota dell’Ael Limassol.

Chissà che la trattativa andata in porto per il fratello maggiore non possa spingere anche Francisco Conceicao ad accettare la corte della Juventus. In queste ore i bianconeri stanno affondando il colpo per far sì che l'attaccante portoghese resti a Torino anche per la prossima stagione, dopo un'annata in cui ha convinto grazie ai suoi dribbling e alla sua vivacità. Al contrario, non ci sono aggiornamenti per il padre, che cerca ancora una panchina dopo i mesi trascorsi al Milan.