Milan, Conceição è stato esonerato: il comunicato ufficiale del club

Milan, l'arrivo di Conceição

A fine dicembre del 2024, il Milan esonerò Paulo Fonseca per i risultati altalenanti in Serie A. Per sostituirlo, il Diavolo scelse Sérgio Conceição che esordì pochi giorni dopo in Supercoppa Italiana, vincendo la semifinale contro la Juventus e la finale contro l'Inter, riportando entusiasmo nell'ambiente rossonero. Ciò, però, non si concretizzò in campionato ed in Champions League. Nella massima competizione europea, il Milan poteva arrivare tra le prime 8 in classifica, ma la sconfitta contro la Dinamo Zagabria li condannò ai play-off per gli ottavi. Lì uscirono per mano del Feyenoord dopo due prestazioni non all'altezza. In campionato, invece, i rossoneri sono arrivati ottavi e non parteciperanno alle competizioni europee la prossima stagione. In Coppa Italia, dopo aver eliminato l'Inter in semifinale, hanno perso la finale contro il Bologna. Conceição ha chiuso la sua stagione in anticipo a causa dell'espulsione contro la Roma alla penultima giornata di A.