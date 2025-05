Milan, top e flop di una stagione deludente nonostante la Supercoppa

Poche certezze e tanti dubbi: se i rossoneri vogliono ripartire subito, devono farlo scegliere in fretta un allenatore e trattenendo i top player.

Jacopo del Monaco 27 maggio - 09:51

Con la vittoria per 2-0 contro il Monza di Nesta, il Milan ha concluso una stagione deludente ed è tempo di nominare top e flop Diavolo. Tra promossi e bocciati, ecco un resoconto finale dell'annata rossonera.

Milan, top e flop stagionali: ecco i migliori Tijjani Reijnders, voto 9: il miglior centrocampista della Serie A non può non essere il migliore giocatore del Milan 2024/2025. In questa stagione, il numero 14 ha vestito i panni del bomber, con 15 gol realizzati in 54 partite. Se il Diavolo vuole ripartire, deve assolutamente farlo dall'olandese, che da poco tempo ha rinnovato il suo contratto fino al 2030. I rossoneri, però, devono resistere ai soldi del Manchester City che, secondo diverse fonti di mercato, vorrebbe il centrocampista per il Mondiale per Club.

Christian Pulisic, voto 8 ½: dopo esser stato uno dei migliori lo scorso anno, lo statunitense si conferma tra i migliori della squadra anche quest'anno grazie ai suoi 17 gol e 12 assist in 50 presenze. Altro giocatore da cui il Milan deve ripartire e, soprattutto, deve rinnovargli il contratto.

Rafael Leão, voto 7: nonostante la sua discontinuità e alcuni match nei quali ha iniziato dalla panchina, il portoghese, coi suoi 12 gol e 13 assist, ha dimostrato di essere determinante. Particolarità della sua stagione: in Serie A, non ha mai segnato a San Siro. Il numero 10 ha tanta qualità e l'ha mostrato, ma a 26 anni non può più permettersi di avere momenti discontinui. La sua volontà è quella di rimanere al Milan, ma se dovesse arrivare un'offerta importante...

Top e flop del Milan: i peggiori Proprietà e dirigenza, voto 0: da mesi i tifosi cantano cori contro Cardinale, invitandolo ad andare via. La campagna acquisti, che porta la firma di Furlani, Moncada ed Ibrahimović, non ha portato ai risultati sperati, partendo dalla panchina, visto che poteva arrivare Conte ma hanno ben pensato di virare su Fonseca. Infine c'è Paolo Scaroni, presidente che, con le sue dichiarazioni, ha sempre scatenato l'ira dei tifosi rossoneri.

Yunus Musah, voto 3: durante la sua stagione ha commesso diversi errori, tra tutti la doppia ammonizione nel primo tempo contro la Dinamo Zagabria, partita poi persa che condannò i rossoneri agli spareggi per gli ottavi. In due match in Serie A, Conceição l'ha sostituito nel corso del primo tempo a causa delle non buone prestazioni che stava offrendo.

Malick Thiaw, voto 4: nonostante il gol contro il Real Madrid in Champions League, il difensore centrale tedesco spesso ha offerto prestazioni deludenti e la ciliegina sulla torta della sua stagione sono i tre autogol realizzati in campionato, uno in favore della Fiorentina e gli altri due per il Torino. Col cambio modulo, poi, ha passato più tempo in panchina che in campo, entrando a gara in corso solo contro l'Inter in Coppa Italia ed il Bologna in A.

Le pagelle agli allenatori Paulo Fonseca, voto 5: arrivato dopo la rivolta social dei tifosi contro Lopetegui, esordì in rossonero pareggiando allo scadere contro il Torino e perdendo in casa del Parma. In Champions League, dopo le prime due sconfitte, ha conquistato punti vincendo diverse partite consecutive. Tuttavia, gli altalenanti risultati in A hanno deciso il suo destino: esonero a fine 2024.

Sérgio Conceição, voto 5: arriva e, in pochi giorni, vince la Supercoppa Italiana battendo prima la Juventus e poi l'Inter. Sembrava l'inizio della svolta ma non è stato affatto così. Uscita dalla Champions agli spareggi per gli ottavi contro il Feyenoord giocando male. Tanti punti persi in campionato che hanno portato all'ottavo posto e la mancata qualificazione alle coppe. In Coppa Italia arriva in finale ma perde contro il Bologna. Il portoghese ha chiuso i suoi primi mesi da allenatore in Italia con un'espulsione contro la Roma e seguendo la partita contro il Monza dalla tribuna.

Il voto alla stagione rossonera Complessivamente, il Milan ha disputato una stagione altalenante e deludente. In campionato non hanno mai lottato per lo Scudetto e nemmeno per il quarto posto, arrivando ottavo e non qualificandosi a nessuna competizione europea. In Champions, poteva arrivare tra le prime 8 della league phase, ma tra Zagabria e Rotterdam ha segnato il suo destino. Coppa Italia persa in finale giocando in una maniera non all'altezza. Tra le note lievi della stagione, la Supercoppa, la vittoria contro il Real Madrid al Bernabeu e l'imbattibilità nei Derby di Milano con 3 vittorie e 2 pareggi. Voto complessivo alla stagione 2024/2025 del Milan: 5-.