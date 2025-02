L'ex capitano del Real Madrid è ormai pronto a una nuova avventura professionale in Messico, nella squadra del Rayados di Monterrey. Ma prima ci sono da passare le visite mediche

Danilo Loda 3 febbraio 2025 (modifica il 3 febbraio 2025 | 12:36)

Dopo giorni di intense trattative, il Monterrey ha raggiunto un accordo con Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, leggenda del Real Madrid, ha già firmato un pre-contratto con i Rayados e si prepara a diventare un nuovo giocatore del club messicano.

Sergio Ramos trova l'accordo con i Rayados — Secondo quanto appreso, una delegazione del Monterrey si è recata in Europa per finalizzare l’ingaggio di Ramos, riuscendo nel proprio intento. L’ex capitano del Real Madrid e del Siviglia dovrebbe arrivare in Messico nei prossimi giorni per completare le formalità burocratiche necessarie al suo trasferimento.

Nonostante il consiglio di amministrazione del club messicano avesse già lasciato intendere che la trattativa fosse in fase avanzata, non è ancora stato diffuso un annuncio ufficiale. Tuttavia, si prevede che l’arrivo di Ramos venga confermato pubblicamente nei prossimi giorni.

Sergio Ramos si unirà ai Rayados da giocatore svicolato, dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto con il Siviglia la scorsa estate. Di conseguenza, il Monterrey non ha dovuto sborsare alcuna cifra per il suo cartellino, limitandosi a concordare stipendio e bonus con il calciatore spagnolo.

L'iter medico e le condizioni fisiche — Prima di ufficializzare completamente il suo ingaggio, Sergio Ramos, come da prassi, dovrà sottoporsi alle visite mediche organizzate dallo staff sanitario del Monterrey. L’ex difensore del Real Madrid non gioca una partita ufficiale da otto mesi, ma il club è fiducioso che i test fisici non presenteranno problemi e che il giocatore possa diventare presto una nuova colonna della squadra.

Con il suo arrivo, il Monterrey si assicura un difensore di enorme esperienza e carisma, pronto a mettere al servizio della squadra la sua leadership e il suo talento. È da ricordare che il Rayados di Monterrey se la vedrà con l’Inter nel girone E del Mondiale per Club.