Sergio Ramos è un nuovo calciatore del Rayados de Monterrey. È ufficiale il trasferimento del difensore spagnolo

Enrico Pecci Redattore 7 febbraio - 11:19

Ora è ufficiale: Sergio Ramos è un nuovo calciatore dei Rayados de Monterrey. Il club messicano ha annunciato la firma della leggenda spagnola: l'ex Real Madrid e Siviglia avrebbe siglato un contratto annuale con uno stipendio che si aggirerà intorno ai 4 milioni di dollari (circa 3,9 milioni di euro). Anche il difensore sarà al prossimo Mondiale per Club.

Sergio Ramos, ecco l'annuncio ufficiale dei Rayados de Monterrey — I Rayados sono i vice campioni in carica in Messico e, come anticipato, sono tra le squadre qualificate al nuovissimo Mondiale per Club che si svolgerà negli Stati Uniti dal prossimo giugno a luglio 2025. Questo l'annuncio ufficiale della società: "Il Club de Futbol Monterrey informa i propri tifosi e i media di aver raggiunto un accordo con la stella spagnolaSergio Ramosper diventare un nuovo giocatore dei Rayados con un contratto di un anno.

L'arrivo di Sergio a Monterrey è un evento senza precedenti nella storia del Club, considerati la carriera del giocatore, i suoi successi e il suo riconoscimento mondiale. Il calciatore è considerato uno dei migliori difensori centrali nella storia del calcio mondiale. È stato pluricampione con il Real Madrid e il Psg e ha vinto il campionato del mondo con la Spagna alla Coppa del Mondo 2010 e due titoli al Campionato Europeo nel 2008 e nel 2012.

Ramos, difensore unico nel suo genere con 117 gol nei club e 23 nella nazionale, arriva a Monterrey per far parte della squadra che gareggerà nella Liga Bbva Mx, nella Concacaf Champions Cup, nella Leagues Cup e nella Fifa Club World Cup del 2025. Il calciatore spagnolo è cresciuto nelle giovanili del Siviglia FC, ha esordito in Prima Divisione nel 2004 e ha giocato 50 partite con il club andaluso. - prosegue la nota ufficiale della società - Nel 2005 si unì al Real Madrid, dove fu capitano, giocò 671 partite e segnò 101 gol, molti dei quali in momenti cruciali, come quello segnato contro l'Atletico de Madrid nella finale della Uefa Champions League 2013-2014 al 93º minuto, che portò la partita ai supplementari, in cui la squadra Merengue vinse la sua decima Champions League. Ramos faceva parte dei "galacticos" del Real Madrid, insieme a Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, David Beckham e Raúl González, che hanno conquistato il mondo con il loro talento. Ha giocato anche nel Real Madrid, con personaggi come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modrić, Raphaël Varane, Íker Casillas e Sergio Canales, che ora fa parte della squadra dei Rayados".

Giorno storico per il campionato messicano: l'annuncio di Sergio Ramos — Sergio Ramos sarà presentato ai tifosi messicani nella giornata di domenica. Nel comunicato ufficiale, il Monterrey ha ripercorso tutta la carriera del 39enne: "Per 16 anni, Sergio Ramos è stato un pilastro fondamentale della difesa del Real Madrid, squadra con cui ha vinto 5 titoli della Liga, 2 titoli della Coppa del Re, 4 titoli della Champions League, 3 titoli della Supercoppa Uefa e 4 Coppe del mondo per club.

Nel 2021 si è trasferito al Paris Saint-Germain, militando nella Ligue 1 francese, club con cui ha giocato 58 partite e vinto due campionati e una Supercoppa. Nel 2023 è tornato al Siviglia, nella sua prima squadra, dove ha rivissuto gli inizi del calcio e ha giocato con Óliver Torres e Lucas Ocampos, attuali giocatori del Monterrey. Fin da piccolo Ramos si distinse tra i migliori del suo Paese e fu convocato nella Nazionale spagnola nella categoria Under 16. Ramos ha debuttato nella nazionale maggiore nel 2005, a soli 18 anni. Ha giocato 180 partite con “La Roja” e ha segnato 23 gol, diventando il giocatore con più partite e vittorie con la squadra spagnola. Ha vinto il campionato europeo con la Spagna nel 2008 e nel 2012 e la Coppa del Mondo nel 2010. Ramos ha giocato 683 minuti nelle 7 partite da titolare ai Mondiali del 2010 ed è stato un giocatore chiave nella vittoria del campionato da parte della sua squadra. Ha partecipato in totale a quattro Coppe del Mondo.

Sergio ha vinto 29 trofei nella sua carriera da giocatore ed è uno dei calciatori di maggior successo nella storia del calcio mondiale. A livello individuale, è stato riconosciuto per la sua leadership e le sue qualità difensive. Ha vinto il premio Uefa Best Defender nel 2017, è stato inserito nella Squadra dell'Anno Uefa in 8 occasioni ed è stato candidato al Pallone d'Oro in 6 occasioni. Ha fatto parte della Squadra Ideale Fifa (FifPro World XI) in 11 occasioni, superato solo da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

"Grazie alla sua leadership, alla sua forza difensiva, alle sue capacità offensive e al suo atteggiamento vincente, Ramos arriva a Monterrey con l'obiettivo di scrivere la storia con la squadra biancoblu. Benvenuto, Sergio Ramos!", conclude la lunga nota del club. In Messico è già Sergio Ramos-mania.

