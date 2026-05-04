Lo spagnolo, che a fine marzo ha compiuto 40 anni, attualmente è svincolato ed il suo ultimo club è stato il Monterrey
Pazza idea Sergio Ramos: lascia la sua sua maglia autografata a Plaza Cibeles a Madrid
Tra i tanti calciatori che, attualmente, non sono sotto contratto con squadre di calcio figura anche Sergio Ramos. Lo spagnolo, infatti, è nella lunga lista di svincolati e la sua ultima esperienza calcistica risale allo scorso anno con la maglia del Monterrey, squadra che milita nella massima competizione messicana. Di recente, l'ex capitano del Real Madrid ha partecipato ad un'intervista su YouTube durante la quale ha rilasciato diverse dichiarazioni. Tra queste, anche alcune curiosità sulla sua vita personale.
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Sergio Ramos: "Ecco come mi chiamavano da piccolo. Adesso sembro Babbo Natale"Attualmente, il difensore centrale che ha vinto di tutto col Real Madrid ha 40 anni e non ha ancora deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Di recente, l'ex calciatore del Siviglia è stato intervistato dallo Youtuber Ibai Llanos e ha rilasciato dichiarazioni su diversi argomenti. Tra questi, trova il suo spazio anche una curiosità legata al soprannome che aveva quand'era piccolo. Il difensore centrale, ridendo, ha dichiarato: "Mi chiamavano maionese. Ne ero ossessionato e l'adoravo. Quando mangiavo l'hamburger lo giravo più volte e ci mettevo sopra la maionese. Adesso, con la barba e coi baffi che ho, sembro Babbo Natale".
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Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato che quello dell'hamburger è solo un piccolo sgarro che l'ex difensore della Nazionale Spagnola si concede ogni tanto, visto che sta seguendo una dieta ed un programma di allenamento molto intenso. Spesso, sui social, condivide video in cui si allena. Nell'intervista su YouTube, Ramos ha parlato anche del modo in cui consuma le bevande alcoliche: "Fino a 23 anni non le bevevo proprio. Mi concedevo un bicchierino quando potevo, come al mio compleanno o a Capodanno. Per me il miglior drink in assoluto è il Malibu con l'ananas e mi piace il vino rosso".
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