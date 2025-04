Sergio Ramos sfida i tifosi: faccia a faccia acceso dopo la sconfitta nel derby

Il difensore spagnolo ha avuto un lungo dibattito con i tifosi del Monterrey dopo la sconfitta contro il Tigres

Federico Grimaldi 16 aprile - 13:58

Sergio Ramos è uno dei pochi che può capire quanto sia importante un derby. Chi più di lui può spiegare cosa si provi a perdere una partita con il proprio rivale. Per anni ha guidato il Real Madrid nella stracittadina contro l'Atletico ed ora si ritrova a fare lo stesso, ma con un'altra squadra: il Monterrey. Qualche giorno fa, ha avuto luogo il derby con il Tigres e sfortunatamente-per Ramos e compagni- la vittoria è andata alla squadra guidata da Guido Pizarro. Dopo il pesante ko, la squadra è andata in ritiro all'Hotel Hilton. All'esterno dell'albergo, si sono presentati alcuni tifosi per contestare i giocatori, i quali si sono presentati davanti a loro e hanno dato vita ad un faccia a faccia molto teso. Chi era il calciatore che si è messo in mezzo al gruppo? Naturalmente, l'ex difensore del Real Madrid.

Sergio Ramos, gol ammonizioni e nervi tesi — Sergio Ramos non è certamente famoso per la gestione delle emozioni, ma soprattutto della rabbia. Il difensore spagnolo si è sempre contraddistinto per la sua ferocia sia in campo che fuori. Da quando è arrivato al Monterrey non è cambiato, anzi. Sta trascinando la squadra col suo solito temperamento, che a volte risulta decisivo ai fini della partita, ma in altre occasioni, potrebbe essere controproducente. Nella sconfitta contro il Tigres, l'ex Siviglia ha messo a referto un gol ed un ammonizione. La sua squadra con lui in campo, prima del derby, non conosceva la parola sconfitta.

Sergio Ramos (Foto tratta da profilo X @Rayados)

Il suo apporto c'è e si vede, ma nonostante ciò, i tifosi sono comunque scontenti per l'andamento della squadra e la sconfitta nel derby ha aperto il vaso di Pandora. Da qui arriva la dura contestazione nei confronti della società e della squadra. Ma Sergio Ramos non ci sta e ha alzato la voce. Nel suo faccia a faccia con i tifosi, ha chiesto comprensione, ma soprattutto sostegno, in un momento così delicato per il Monterrey. La sua leadership, ancora una volta, è servita per placare gli animi e la scena è terminata con un lungo applauso dei sostenitori nei confronti del loro capitano.

🚨🇲🇽 GOL DE SERGIO RAMOS ANTE TIGRES EN SU PRIMER CLASICO REGIO! 🇪🇸

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 13, 2025