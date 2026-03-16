Sergio Romero appende i guantoni al chiodo: l’ex Samp si ritira a 39 anni

L'ormai ex portiere ha giocato l'ultima stagione in patria, con la maglia dell'Argentina Juniors dicendo addio per sempre al calcio giocato dopo una carriera ricca di emozioni e soddisfazioni.

Federico Grimaldi 16 marzo - 19:38

Mondiale 2014, Argentina-Olanda: chi vince va in finale e affronta la Germania. Si va ai rigori: ed è proprio qui che un uomo entra nella storia del calcio argentino. Il suo nome?Sergio Romero. Il portiere ex Samp para due tiri dal dischetto degli oranges ed entra per sempre nella memoria collettiva dei tifosi. Un momento, un giorno storico per lui. Ma i ricordi riaffiorano soprattutto quando ci guardiamo alle spalle e vediamo che la nostra vita nel presente non è più la stessa: ed è quello che succederà da oggi in poi a Sergio Romero. Il portiere ha detto basta: ha appeso i guantoni al chiodo e ha ufficializzato il suo ritiro all'età di 39 anni. Ora inizierà una nuova fase per lui, che potrebbe vederlo presto intraprendere una carriera non lontana dal mondo del pallone, quella dell'allenatore.

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Dal Racing Club al Manchester United passando per la laguna: la carriera di Sergio Romero — Ne ha viste tante nella sua carriera. Dagli esordi con il suo Racing Club de Avellaneda fino ai canali di Venezia: Sergio Romero ha girato un po' tutto il mondo, portando alle sue squadre talento e un briciolo di esperienza che non guasta mai. L'argentino è stato riconosciuto negli anni per essere stato un estremo difensore affidabile e, anche, uno dei più rappresentativi della storia argentina. In Italia se lo ricordano bene, soprattutto a Venezia e nella Sampdoria. Nella squadra veneta era stato chiamato per una missione impossibile: la salvezza. E infatti non riuscì nell'impresa, ma ha permesso ai lagunari di trovare un porto sicuro tra i pali.

Nella sua lunga carriera, c'è stato anche un passaggio in Inghilterra, al Manchester United. Qui con i Red Devils non è stato uno dei protagonisti, ma ha saputo ritagliarsi il suo spazio fino a vincere l'Europa League insieme a Mourinho e Zlatan Ibrahimovic. Era il 2017, e a distanza di quasi 10 anni, Romero aveva deciso di tornare in patria: ha giocato, infatti, l'ultima stagione con l'Argentina Juniors; un ultimo passaggio prima di dire definitivamente addio. Dopo aver assaporato gli ultimi momenti da portiere, ha deciso di non continuare. All'età di 39 anni, ha capito che fosse arrivato il momento di fare un passo indietro. E ora lo aspetta un ruolo più faticoso dal punto di vista mentale, quello dell'allenatore. Romero ha detto basta al calcio, ma il calcio non ha ancora finito con lui.

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