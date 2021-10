Serie minori argentine, il calciatore produce mate e thermos: la svolta, ecco l’ordinazione di…Messi!

La vita di Gastón Grassi, giocatore dei Defensores de Salto, è cambiata dopo che la moglie di Messi gli ha fatto una richiesta particolare non legata al calcio, ma alla sua altra attività: la produzione di mate e thermos fatti a mano

“Una mattina come tante mi sono svegliato e la mia vita è cambiata: mio cugino mi ha mandato un messaggio su WhatsApp e ho pensato che mi stesse fregando. Mi ha detto che Antonela Roccuzzo ci aveva scritto in privato su Instagram. Non potevo credere che fosse una pazzia”, ha detto Grassi a TN Deportivo, riferendosi al messaggio inviato da Lady Messi. L’intenzione del messaggio della moglie dell’argentino era quella di chiedere un regalo per la festa del papà. In quel primo contatto Antonela ha voluto chiedere loro se potevano effettuare spedizioni internazionali.

“Il calcio è la mia passione. Gioco nella prima squadra del Defensores e ho sempre cercato di legare il calcio al mio lavoro, per questo avevamo già raggiunto diversi giocatori noti a cui abbiamo fatto thermos e mate. È un modo per mettere insieme tutto e, beh, il regalo per Messi è stata la cosa più bella che mi sia capitata”, ha aggiunto Gastón.

Inoltre, la moglie di Messi ha richiesto due thermos per Luis Suárez e sua moglie, per rinsaldare l’amicizia con la compagna del Pistolero. Da segnalare che l’account Instagram @matesalto è cresciuto notevolmente dopo le pubblicazioni legate a Messi. Attualmente ha 146mila follower. “È stata così gentile da postarci in una foto su Instagram e abbiamo aumentato molto i nostri follower e abbiamo molto lavoro, per fortuna. Siamo partiti in piccolo e aver raggiunto Leo e Antonela per noi è un sogno incredibile. Non credo che troveremo un altro lavoro del genere. Per me è il migliore. Siamo molto grati perché questo può permetterci di fare un salto e crescere”, ha concluso Grassi.