Dopo l'1-1 dell'andata, entrambe le squadre sono chiamate a non fallire. La perdente non potrà disputare altre partite in Europa nel corso della stagione appena iniziata

Mattia Celio Redattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 16:47)

Questa sera ci sarà il secondo atto tra i ginevrini di Gourvennec e "minatori" di Turan, Dopo l'1-1 dell'andata, che come ricordiamo si è giocata sul neutro dello Stadio Municipale di Cracovia, in Polonia, questa sera allo Stade de Geneve ci si gioca l'accesso alla fase a campionato della prossima Conference League. La partita tra Servette e Shakhtar Donetsk si potrà seguire in live streaming gratuitamente sul sito di Bet365.

Dove vedere Servette-Shakhtar Donetsk — La partita, valida per il ritorno dell'ultimo turno preliminare di Conference League, non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva. Ma, come riportato precedentemente, il turno preliminare sarà visibile gratuitamente sul sito di Bet365.

Per tutti coloro che hanno un account basterà infatti accedere per ottenere la possibilità di vedere live streaming la gara tra Servette e Shakhtar di questa sera. Calcio d’inizio alle ore 21.00: la posta in palio è alta!

Come il Servette arriva a questa sfida — La qualificazione alla Conference League per il Servette sarebbe una vera e propria consolazione dato il pessimo inizio di stagione. Ultimi in campionato con un solo punto in tre partite, eliminazione dai playoff di Champions League e da quelli dell'Europa League. Non certo un buon momento per gli svizzeri, chiamati dunque a dare una svolta ad un'annata appena cominciata ma fino a questo momento già deludente. Il fattore campo può essere un vantaggio, ma il dominio degli ucraini nella sfida di Cracovia non porta certo ottimismo (23 tiri contro 2).

Per la sfida contro gli uomini di Arda Turan, Gourvennec non dovrebbe cambiare molto rispetto all'undici che ha iniziato la gara di Cracovia. Il suo 4-2-3-1 (interpretabile anche come 4-4-2) ha un solo ballottaggio da chiarire: sulla trequarti Njoh è tallonato dal Morandi. Davanti, Varela parte in vantaggio su Guillemenot. La sfida di questa sera potrebbe già dire tutto sulla stagione dei Granata.

Come arriva alla sfida la squadra di Arda Turan — Un pareggio che sa di occasione sprecata per la squadra di Arda Turan. I ragazzi dell'ex Barcellona, nonostante il netto dominio, gli ucraini si sono mostrati poco cinici sotto porta e alla fine si sono dovuti accontentare della parità, quindi la qualificazione è ancora tutta in bilico. Dopo la mancata qualificazione all'Europa League, gli ucraini, dati per favoriti questa sera, non possono permettersi un passo falso ancora più clamoroso. Ma a vantaggio degli ucraini c'è un dato statistico particolare: in trasferta lo Shakhtar non perde da 18 partite ufficiali consecutive: l’ultimo ko risale al 29 gennaio (Borussia Dortmund-Shakhtar 3-1).

“Giovedì abbiamo giocato bene. Quando giochi in casa, è molto importante iniziare bene la partita. Abbiamo concesso un gol, siamo andati un po' nel panico e ci siamo leggermente allontanati dal nostro sistema - ha dichiarato Arda Turan nella conferenza pre-gara - Dobbiamo essere più attenti quando si tratta di concludere, essere più cinici e concretizzare le occasioni. In Svizzera faremo di tutto per superare questo turno." Per la partita contro i Granata restano ancora da valutare le condizioni di Newerton, uscito malconcio dall’ultimo match: al suo posto è pronto Kevin. Anche Kaua Elias è uscito non al meglio, nella gara di andata, ma potrebbe partire dal primo minuto.

Probabili formazioni di Servette-Shakhtar Donetsk — Servette (4-2-3-1): Mall; Mazikou, Bronn, Baron, Srdanovic; Cognat, Fomba; Morandi, Antunes, Stevanovic; Varela. Allenatore: Gourvennec.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique; Marlon Gomes; Alisson, Sudakov, Pedrinho, Kevin; Kaua Elias. All. Turan.