Shakhtar Donetsk-Servette: dove vedere la partita in streaming LIVE

Dopo le delusioni nei turni precedenti, gli ucraini e gli svizzeri si sfidano alle porte della terza competizione continentale. Ecco le probabili formazioni e dove seguire in diretta la partita di questa sera

Alessandro Savoldi 21 agosto - 10:50

Shakhtar Donetsk e Servette si giocano l’accesso al maxi-girone della prossima Conference League. La gara d’andata, che sarà visibile in diretta streaming su Bet365, è in programma oggi 21 agosto alle ore 20.00. Il teatro della sfida sarà lo Stadio Municipale di Cracovia, in Polonia.

Come lo Shakthar arriva alla sfida con il Servette — Lo Shakhtar Donetsk cerca la qualificazione alla prossima Conference League. Gli ucraini, tra le prime squadre ad aver iniziato la stagione, sono reduci dai preliminari di Europa League. Dopo aver eliminato i modesti finlandesi dell’Ilves, hanno affrontato due avversari ben più complicati. Prima il Besiktas, eliminato con il complessivo di 6-2 e con due belle vittorie, sia in casa che in Turchia, poi il Panathinaikos. Con i greci, dopo due 0-0, sono serviti i calci di rigore. La lotteria non ha premiato gli uomini di Arda Turan, eliminati dopo gli errori di Nazaryna, Elias e Henrique.

Gli impegni europei hanno sicuramente complicato le cose anche in campionato. Dopo la vittoria all’esordio con l’Epicentr, gli arancioneri non sono andati oltre il pari con il Karpaty. Il rocambolesco 3-3 di Lviv, maturato in pieno recupero, ha consentito ai rivali della Dinamo Kiev di guadagnare due punti dopo appena tre giornate. Da segnalare inoltre l’assenza per infortunio di Lassina Traoré, attaccante burkinabé, e del centrocampista Kryskiv, protagonista nella scorsa stagione ma ora ai box per un problema fisico.

La situazione degli svizzeri — Gli svizzeri del Servette hanno iniziato invece nel peggiore dei modi la stagione. Dopo una pre-season convincente e la vittoria all’andata nel secondo turno preliminare di Champions League contro il Viktoria Plzen qualcosa si è rotto. La prima partita della Swiss Super League contro lo Young Boys è finita 3-1 per i gialloneri. Poi, la rimonta subita dal Viktoria: i cechi si sono imposti allo Stade de Genève per 1-3, nonostante il vantaggio iniziale dei granata.

Nelle quattro partite successive sono arrivate tre sconfitte e un pareggio, compreso il doppio ko contro l’Utrecht nei preliminari di Europa League. Ora il Servette è 11° in classifica nel campionato svizzero, lontano otto punti dalla vetta dopo appena tre giornate. Sicuramente ha pesato l’infortunio di Samuel Mraz, attaccante slovacco che aveva iniziato con due gol in tre partite la stagione. Il numero 90 non ci sarà nemmeno stasera.

Le probabili formazioni — Arda Turan dovrebbe schierare lo Shakthar con il solito 4-1-4-1. Porta affidata a Dmytro Riznyk, saldamente il titolare degli arancioneri. A sinistra il brasiliano Pedro Henrique, terzino molto valido tecnicamente e in fase offensiva, mentre a destra Vinicius Tobias ha qualche possibilità in più di esserci dal primo minuto di Konoplia. Nessun ballottaggio al centro della difesa: Bondar e Matviyenko sicuri della titolarità. In mediana Marlon Gomes alle spalle dei due trequartisti, il gioiellino Sudakov e uno tra Bondarenko e Ocheretko. Sulle fasce spazio ancora a Newerton Palmares e ad Alisson Santana. Più dubbi sul centravanti, dove Kaua Elias parte in vantaggio nel ballottaggio con Pedrinho.

Il Servette risponde con il 4-4-2 di Bojan Dimic. In porta Joel Mall dovrebbe avere la precedenza su Jeremy Frick. I due centrali saranno Anthony Baron e l’ex Salernitana Dylan Bronn. Pochi dubbi anche sui terzini: a destra Srdanovic, a sinistra Mazikou. In mediana spazio a Cognat e Fomba. Sulle fasce per il Servette ci saranno Stevanovic e Morandi, impiegabile anche come trequartista, sono pronti a fare male alla difesa dello Shakhtar. I due attaccanti, con i granata orfani di Mraz, saranno Guillemenot e Varela.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Henrique, Bondar, Matviyenko, Tobias; Gomes; Palmares, Sudakov, Bondarenko, Santana; Elias. Allenatore: Arda Turan

Servette (4-4-2): Mall, Mazikou, Baron, Bronn, Srdanovic; Stevanovic, Cognat, Fomba, Morandi; Guillemenot, Varela. Allenatore: Bojan Dimic

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Servette in diretta streaming — La partita sarà visibile gratuitamente sul sito di Bet365. Per tutti coloro che hanno un account basterà infatti accedere per ottenere la possibilità di vedere live e in streaming la gara tra Shakhtar e Servette di questa sera. Calcio d’inizio alle ore 20.00.