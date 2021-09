Sheriff Tiraspol, il tatuaggio di Thill ha portato fortuna contro il Real Madrid

Lo Sheriff Tiraspol vola in Champions League grazie a Sebastien Thill, autore del gol del 2-1 contro il Real, e al suo tatuaggio premonitore.

Il calcio dà, il calcio toglie, ma in Champions non smette mai di regalare sorprese, come quella dello Sheriff Tiraspol , squadra del campionato moldavo, ma tecnicamente facente parte dello stato indipendente della Transnistria , a quota 6 punti nel proprio girone.

Un exploit fortunoso o un segno del destino? Per molti e per lo stesso Thill non sembra essere una casualità. Il giocatore, infatti, sul suo polpaccio anni prima si era tatuato mentre sognava di giocare in Champions.