Shock in Irlanda del Nord: portiere aggredisce un giovane raccattapalle

Ha dell'incredibile quello successo in Irlanda del Nord , con protagonista il portiere dei Carrick Rangers , Jack McIntyre . L'episodio è capitato nella sfida contro il Cliftonville in NIFL Premiership. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando virale in tutta Europa e le sanzioni per l'estremo difensore potrebbero essere gravissime.

An English goalkeeper is being investigated after a shocking report of assault which appeared to see him SHOVE a young ball boy to the ground 😳 pic.twitter.com/0mEimfvZAf