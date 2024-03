Sigurdsson saluta il Lyngby dopo 6 mesi: l’ex Tottenham riparte dal Valur Reykjavík

Dopo l'assoluzione dalle accuse di pedofilia del 2021 e il ritorno al calcio giocato con i danesi del Lyngby, Sigurdsson ha deciso di tornare a casa firmando un contratto biennale con il Valur Reykjavík: "Voglio vincere il titolo qui"

Sergio Pace Redattore 15 marzo 2024 (modifica il 15 marzo 2024 | 14:48)

La rinascita dopo l'inferno. Gylfi Sigurdsson, dopo essere stato assolto dalle accuse di pedofilia avvenute nel 2021, ha ripreso in mano la sua vita potendo così continuare a calcare i campi da calcio. L'ex Tottenham ed Everton, tra le altre, dopo due anni di inattività la scorsa estate ha firmato un contratto annuale con i danesi del Lyngby.

Il 34enne trequartista, originario di Reykjavík, (67 gol in 319 presenze in Premier League) ha firmato una doppietta contro l'FC Helsingor in Oddset Pokalen il 31 ottobre scorso, dopo aver messo a segno un'altra doppietta appena due settimane prima con la nazionale islandese contro il Liechtenstein. Con quelle due reti Sigurdsson è diventato il miglior marcatore nella storia dell'Islanda con 27 gol in 80 presenze, superando Sigthorsson ed Eidur Gudjohnsen.

Adesso, però, dopo soli sei mesi è finita l'esperienza in Danimarca. Il Lyngby ha deciso infatti di rescindere il contratto di Sigurdsson dal momento che non è riuscito a recuperare in tempi brevi dall'infortunio rimediato a gennaio. Ma l'ex Spurs non è rimasto con le mani in mano ed ha trovato subito un'altra sistemazione...

Dal Lyngby al Valur Reykjavík...

Il lento recupero dall'infortunio non ha permesso a Sigurdsson di poter proseguire la sua avventura al Lyngby. Così il club danese ha ringraziato il trequartista salutandolo così: "Dopo la pausa per infortunio, l'islandese non tornerà al Lyngby Boldklub. Auguriamo a Gylfi Sigurdsson tutto il meglio per il futuro".

Lo stesso ha fatto il direttore sportivo, Niclas Kjeldsen: "Vorremmo ringraziare Gylfi per il suo periodo al Lyngby. È entrato nel club dopo una lunga pausa e speravamo che insieme avremmo potuto riscoprire il suo livello precedente. Purtroppo si è scoperto che ci vuole troppo tempo per tornare a farlo, motivo per cui ora deve fare qualcos'altro. Conoscere Gylfi è stato davvero bello, la separazione sta avvenendo senza alcun dramma e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro."

Sigurdsson ha trovato subito una nuova sistemazione. Il classe '89, infatti, ha accettato la proposta del Valur Reykjavík, club militante nella Besta deild karla, ovvero la massima divisione islandese. Per il trequartista, dunque, si tratta di un ritorno a casa. Il club, che vanta in bacheca 23 titoli islandese oltre a 11 Coppe d'Islanda, 11 Supercoppe d'Islanda e 3 Coppa di Lega islandese, si è detto orgoglioso di avere tra le proprie file un giocatore di caratura internazionale come Sigurdsson.

Il 34enne trequartista, che ha firmato un contratto biennale, è molto soddisfatto della scelta fatta: "Sono estremamente felice della mia decisione di unirmi al Valur, che secondo me è una squadra esemplare. Credo che il mio stile di gioco si adatti bene al calcio che la squadra vuole giocare. Mi sono sentito bene da quando ho assistito al mio primo allenamento e sarà bello essere qui. Quando ho deciso di tornare a casa, ho sentito che era importante fare la scelta giusta. L'ambiente offerto dal Valur è molto buono e alla pari con i migliori dei paesi nordici. Qui c'è molta ambizione, ho un buon presentimento. Non ho mai vinto il campionato islandese. E, vista la rosa del Valur, non vedo perché non possiamo lottare per il titolo. Il Lyngby? Apprezzo davvero che il Lyngby mi abbia dato la possibilità di tornare al calcio, e sarò sempre molto grato per questo. Significa molto per me. Ricorderò sempre l'accoglienza che ho ricevuto dai tifosi alla mia prima partita in casa".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.