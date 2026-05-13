Il futuro di José Mourinho continua a essere avvolto nel mistero. Nelle ultime ore il tecnico portoghese è finito nuovamente al centro dell’attenzione mediatica dopo un viaggio lampo a Londra che ha inevitabilmente acceso nuove indiscrezioni sul suo domani professionale. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, l’allenatore del Benfica ha approfittato di un giorno libero per raggiungere la capitale inglese e trascorrere alcune ore con la famiglia, rientrando poi a Lisbona nella serata di martedì.

Mourinho al Real? Cosa succede sul fronte del tecnico portoghese

Ad attirare l’attenzione non è stato soltanto il viaggio in sé, ma soprattutto il comportamento dello Special One al suo ritorno in Portogallo. Mourinho, infatti, ha scelto di non rispondere praticamente a nessuna domanda dei giornalisti presenti all’aeroporto Humberto Delgado, mantenendo il massimo riserbo sui rumors che da giorni lo accompagnano.

🚨 Despite public statements, José Mourinho, his camp and Real Madrid have been in direct talks for weeks over the Special One’s comeback.



The discussions remain underway and will continue soon. Mou’s return is 100% on.



It’s up to Florentino Pérez.



🎥 https://t.co/7DnntOrvmw pic.twitter.com/y7Z7Jrzk8i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

Le immagini diffuse dai media iberici mostrano il tecnico sorridente ma estremamente evasivo, soprattutto quando gli sono stati chiesti chiarimenti sulle recenti voci che lo accostano a un possibile ritorno al Real Madrid. Mourinho si è limitato a dire che il viaggio “E' andato bene”. Evitando qualsiasi approfondimento sul proprio futuro. La tempistica del blitz londinese ha ulteriormente alimentato le speculazioni. Il Benfica arriva infatti da un pareggio contro lo Sporting Braga che ha lasciato tensione nell’ambiente e riaperto il dibattito sul progetto tecnico del club portoghese. In questo contesto, il nome di Mourinho continua a essere accostato a diverse panchine internazionali, con particolare attenzione proprio alla situazione del club spagnolo.

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Negli ultimi giorni, alcuni media iberici hanno parlato di un crescente apprezzamento da parte dell’ambiente madridista nei confronti dell’allenatore portoghese, soprattutto dopo alcune recenti dichiarazioni legate a Florentino Pérez e alla possibile successione sulla panchina blanca. Per il momento, però, Mourinho preferisce non esporsi pubblicamente. Il Benfica riprenderà la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro l’Estoril, mentre il tecnico continua a muoversi nel silenzio, lasciando spazio a interpretazioni e indiscrezioni su quello che potrebbe essere il prossimo capitolo della sua carriera internazionale.

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