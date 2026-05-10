Mourinho sarebbe l'uomo giusto per il Real Madrid, o almeno secondo Guti. Lo spagnolo, che per anni ha incantato il Bernabeu con le sue giocate, ha anche difeso gli attuali calciatori.
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Ospite a Radio Marca, Josè Maria Gutierrez, al secolo Guti, ha parlato della difficile situazione del Real Madrid, proponendo come soluzione un grande ritorno, quello di Josè Mourinho. I rumours attorno al matrimonio tra il tecnico portoghese e i Blancos in questi giorni si susseguono, e l'ex centrocampista spagnolo ha detto la sua a riguardo.
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Guti: "Mourinho grande allenatore, ma i problemi del Real Madrid sono altri"La stagione del Real Madrid non è ancora ufficialmente terminata, ma in casa merengues sono già iniziati i preparativi per la prossima stagione. Il primo cambiamento dovrebbe essere quello sulla panchina del Santiago Bernabeu: Arbeloa infatti sembra destinato all'addio. E nel toto-nomi quello più quotato di tutti è quello del mago di Setubal, Josè Mourinho. Intervistato da Radio Marca, l'ex centrocampista del Real Madrid, Guti, ha detto la sua circa la situazione tecnico.
"Mourinho è un grande allenatore e potrebbe portare il Real Madrid al successo". Ma, secondo lo spagnolo, i problemi del Real Madrid sono altri oltre all'allenatore. "Sono due anni che non vinciamo nulla" ha affermato Guti, sottolineando che "devono esserci altri problemi interni" oltre al tecnico.
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"Nella vita privata, ognuno può fare quello che vuole"Guti è convinto che il problema del Real Madrid non è da ricercare negli individui, ma nella collettività. "Il problema del Real non è Mbappè, non è Vinicius o non è Bellingham. Il problema è la squadra. Quando hai una buona rosa lotti per tutto, quando non ce l'hai, è più difficile competere per titoli a lungo termine come la Liga".
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