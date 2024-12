Fulham, Silva: “Uno dei migliori Boxing Day per i nostri tifosi”

Silva, allenatore del Fulham, ha parlato in conferenza stampa dell'incredibile successo in rimonta contro il Chelsea allo Stamford Bridge.

Gioia incontenibile per il Fulham e i suoi tifosi dopo la vittoria in rimonta contro il Chelsea . Il derby del West London va ai Cottagers dopo una partita che sembrava dall'esito scontato sin dal primo tempo. Di Willson e Rodrigo Muniz le reti degli ospiti che si aggiudicano la sfida. Si interrompe così la striscia di quattro derby senza vittoria e del primo storico successo a Stamford Bridge per il club. I ragazzi di Marco Silva si avvicinano ancora di più alla zona Europa a 28 punti, uno in meno del Newcastle quinto in classifica. L'allenatore portoghese ha parlato con estrema soddisfazione della prestazione dei propri ragazzi nel post partita.

Fulham, le parole di Marco Silva

In conferenza stampa, l'allenatore del Fulham Marco Silva ha commentato l'incredibile vittoria nel derby contro il Chelsea: "Il calcio è una questione di connessioni, tra giocatori, tifosi e staff. Queste cose sono importanti, soprattutto per la nostra comunità che non vinceva contro i vicini da 50 anni. Ci siamo meritati questa vittoria, non abbiamo dato loro modo di giocare come vorrebbero. Sarà uno dei migliori Boxing Day per il club. Nel secondo tempo la differenza l’ha fatta il modo di gestire le scelte”.