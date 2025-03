Simeone show in conferenza stampa dopo l'eliminazione ai calci di rigore del suo Atletico Madrid. Le dichiarazioni

Enrico Pecci Redattore 13 marzo 2025 (modifica il 13 marzo 2025 | 18:41)

Un'altra delusione pesantissima per l'Atletico Madrid. I Colchoneros hanno avuto la peggio ai calci di rigore, abbandonando la Champions League per mano del Real nel derby europeo. Nel post partita del Metropolitano, il Cholo Simeone ha parlato così: "Non ho mai visto il Var intervenire per rivedere un rigore in queste circostanze. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e contento di come hanno giocato. Anche se non siamo riusciti a vincere, abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari".

Atletico Madrid, Simeone: "Mai visto il Var intervenire così" — "Abbiamo affrontato una squadra con grandi giocatori e abbiamo controllato bene il gioco. Questa serata rimarrà impressa nella memoria dei nostri avversari, che si ricorderanno di quanto sia stato difficile affrontarci", ha commentato il tecnico argentino. Che poi sbotta: "Chiedo ai presenti: chi ha visto Alvarez toccare il pallone due volte può alzare la mano. Io non l'ho visto".

Simeone, però, è orgoglioso della sua squadra: "Non parlerei di sfortuna, parlerei di sentirmi orgoglioso della squadra che abbiamo e di come competere sempre. Questo rimarrà nella storia, durante tutto questo processo che abbiamo attraversato nel club". "Abbiamo avuto una partita molto ben controllata dall'inizio alla fine. Abbiamo avuto occasioni per aumentare il nostro vantaggio, ma ci è mancata la precisione alla fine della partita. Hanno controllato il possesso palla ma non hanno creato occasioni da gol. Hanno sbagliato il rigore e penso che abbiamo fatto un lavoro incredibile". Sui calci di rigore: "I rigori sono diversi in allenamento rispetto alle partite. Non ho visto come li hanno tirati. Julian sembra toccare la palla quando tira, e se l'arbitro la vede così sarà così".

"Orgogliosi della squadra che abbiamo, i nostri tifosi devono essersi divertiti a veder giocare questa partita. Ci hanno battuti quasi sempre o sempre in Champions League, ma hanno difficoltà, hanno difficoltà davvero - ha proseguito - I giocatori che erano qui oggi non erano nei gruppi precedenti, solo Oblak, ma la maggior parte non lo era. Non è qualcosa su cui giudicare. Abbiamo giocato una partita molto buona, abbiamo gareggiato in modo incredibile". E ancora sul rigore di Alvarez: "Ho appena visto l'immagine del rigore. L'arbitro ha detto che quando Julian è entrato e ha calciato, ha toccato la palla con il piede, ma la palla non si è mossa. È qualcosa su cui discutere se sia stato un gol o meno, ma sono orgoglioso dei miei giocatori".

Visualizza questo post su Instagram

Simeone applaude la sua squadra: "Partita esemplare" — L'allenatore ha analizzato nel post partita: "Abbiamo gareggiato in modo esemplare. Sì, forse non siamo riusciti a battere il Madrid in Champions League. Sì, certo, non ci siamo riusciti, ma abbiamo avuto momenti difficili ogni volta. Ricorderanno di essersi divertiti a vincere, ma di aver pensato: 'Questi ragazzi ci fregano sempre'". Poi sull'intervento del Var: "Quando Julian pianta il piede e calcia, la palla non si muove neanche un po'. Ma il Var lo chiama, non ho mai visto un rigore chiamato dal Var, ma è comunque valido e avranno visto che l'ha toccato. Voglio credere che avranno visto che l'ha toccato"

"La gente torna a casa con il dolore. Volevamo tutti giocare la finale, ma sanno che la loro squadra ha dato il massimo. - ha affermato il Cholo - Ci sono due modi per andare a dormire: uno dicendo che abbiamo giocato male, che non abbiamo gareggiato bene, e l'altro dicendo che questa squadra ha dato il massimo e meritava gli applausi. Essere eliminati in questo modo non è facile da digerire, non mentiamo. Abbiamo un grande avversario domenica. Il Barça avrà sperato nei supplementari. Arriveremo malconci, stanchi, usciti da una sfida in cui abbiamo giocato come dovevamo, ma giocheremo con quello che ci resta". Simeone ha poi concluso: "Abbiamo giocato una partita incredibile, con tanta energia, forza, impegno, gioco di squadra. La verità è che abbiamo controllato molto bene una squadra che gioca bene con buoni giocatori".

Nel frattempo, è arrivata anche la dichiarazione della Uefa sull'episodio di Julian Alvarez che tanto sta facendo discutere: "L'Atletico Madrid ha chiesto informazioni alla Uefa in merito all'annullamento del rigore calciato da Julian Alvarez al termine della partita di ieri di Uefa Champions League contro il Real Madrid. Sebbene il tocco sia stato minimo, il giocatore ha effettivamente toccato la palla con il piede d'appoggio prima di calciarla, come mostrato nel video allegato (nella nota è presente un video in cui il tocco risulta effettivamente evidente, ndr). In base alla regola attuale (Regole del gioco, Regola 14.1), il Var ha dovuto richiamare l'arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato. La Uefa avvierà discussioni con la Fifa e l'Ifab per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario".

Visualizza questo post su Instagram