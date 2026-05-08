L’allenatore fissa l’obiettivo per il futuro: dopo una stagione di alto livello, il prossimo passo è la conquista dello scudetto.

Giammarco Probo
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko

Nonostante la delusione per l’uscita dalla Champions League sia ancora presente, Simeone si è mostrato determinato e carico nel confronto con la stampa alla vigilia della sfida interna contro il Celta Vigo. Il tecnico argentino ha analizzato il momento della squadra mantenendo uno sguardo rivolto ai prossimi obiettivi, trasmettendo la solita energia e voglia di ripartire.

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, osserva la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e FC Barcelona allo stadio Riyadh Air Metropolitano il 4 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, osserva la partita prima del ritorno delle semifinali di UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium di Londra, Inghilterra, il 5 maggio 2026. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Simeone

LA QUALIFICAZIONE DELLA CHAMPIONS RAGGIUNTA - "L'obiettivo principale del club è quello, proprio come quello del Barcellona e del Real Madrid, essere campioni. Il nostro obiettivo è cercare di avvicinarci il più possibile a diventare campioni. È stata una stagione difficile da spiegare. Da un lato, abbiamo perso la Coppa ai rigori, dall'altro, abbiamo gareggiato in Champions League con un incredibile quarto di finale contro il Barcellona. Ricordo da dove siamo partiti, dove siamo ora, ed è stata una crescita enorme per il club.

In questi 14 anni, siamo stati in quattro semifinali di Champions League e abbiamo fatto due finali. Nonostante la rabbia, la frustrazione e il dolore, sono grato ai miei giocatori, ai nostri tifosi per il supporto che hanno dato alla squadra durante tutta la stagione, alla dirigenza per averci dato l'opportunità di avere buoni giocatori, perché altrimenti sarebbe impossibile, e poi alla capacità degli allenatori e dei preparatori atletici di farli crescere, perché tutto ruota intorno ai giocatori. Continuiamo in questa direzione e, dopo questi due giorni di rabbia, continueremo a provarci e a lottare".

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Il motivatore dell'Atletico Madrid

COME SI MOTIVA SIMEONE - "I giocatori, al cento per cento i miei giocatori, loro mi danno la forza giusta . Guardando la rosa, è questo che mi entusiasma."

IL MODO PER MOTIVARLI - "I giocatori hanno ben chiaro dove si trovano e li ho ringraziati per la straordinaria stagione che abbiamo fatto nonostante non si è vinto nulla, ma ringrazio le critiche perché sono necessarie; ci fanno migliorare. La prossima stagione, dopo quello che abbiamo fatto questa, sarà difficile ripeterla. Per migliorare, dobbiamo vincere il campionato."

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