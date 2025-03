Simeone: “Sconfitta meritata. E non possiamo pensare all’arbitro”

Simeone ha commentato a caldo il derby perso contro il Getafe: le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid

Enrico Pecci Redattore 9 marzo 2025 (modifica il 10 marzo 2025 | 00:48)

Il derby è del Getafe. L'Atletico Madridcade in casa degli altri rivali cittadini in mezzo ai due derby di Champions League contro il Real. Nel post partita, il 'Cholo' Simeone ha commentato a caldo: "La partita non ha offerto nulla. Non è stata una bella partita da vedere. Tatticamente, ognuno ha cercato ciò che più gli si addiceva. Non siamo riusciti a giocare la partita che volevamo. Noi abbiamo preso il rigore per caso, in un'azione isolata, dove siamo passati in vantaggio. Poi Correa è stato espulso e non abbiamo saputo gestire la vittoria per 0-1 e abbiamo perso per 2-1 e basta".

Atletico Madrid, Simeone: "Il rigore va accettato, così come l'espulsione" — L'allenatore ha commentato gli episodi arbitrali: "I fatti controversi? Tutto molto bello. Come il rigore va accettato, così l'espulsione va accettata. Gli arbitri non c'entrano nulla con quello che è successo nella partita. Nella partita non è successo niente. È stata una partita tirata, ognuno l'ha giocata come voleva. Noi non siamo riusciti a giocare come volevamo. Abbiamo avuto la possibilità con lo 0-1 di gestire meglio quel finale, ma può succedere, è il calcio". "Un'espulsione, un gol, l'altro arriva subito... Fai i complimenti all'avversario, calmati e accetta", ha proseguito Simeone.

Un passo falso inaspettato per il Cholo: "Ho visto i giocatori in ottima forma prima della partita. Erano molto disponibili a giocare. Poi c'è la partita. Non siamo stati bravi in ​​partita, non abbiamo fatto bene. Non è stato decisivo pensare alla parte mentale, è stata la parte di gioco".

Sul match: "È stata una partita in cui ogni squadra ha cercato ciò di cui aveva bisogno a modo suo. Non abbiamo giocato una bella partita, abbiamo avuto occasioni alla fine e il rigore ci ha dato la possibilità di passare in vantaggio. Dopo l'espulsione sono stati superiori, hanno trovato i due gol, due gol molto simili. Una sconfitta meritata. Cominciamo a pensare a cosa faremo dopo. I giocatori non stanno bene perché non abbiamo giocato una bella partita. Dobbiamo cercare di essere forti, uniti, con la speranza di migliorare il nostro gioco e non possiamo immaginare altro". Simeone individua nella difesa il punto debole di oggi: "Non siamo riusciti a difenderci bene contro il gioco frontale del Getafe. I nostri avversari hanno giocato con determinazione ed entusiasmo, e la verità è che se lo sono meritato".

Simeone: "Non siamo riusciti a giocare la partita che volevamo" — "Non siamo riusciti a giocare la partita che volevamo. - ha ribadito il tecnico dei Colchoneros - Abbiamo trovato il rigore fortunatamente, è stata una giocata isolata e siamo andati in vantaggio. Poi è arrivata l'espulsione di Correa. Non siamo riusciti a difendere bene quel gioco frontale proposto dal Getafe. Il nostro avversario l'ha fatto con concretezza, con entusiasmo e la verità è che meritava di vincere la partita".

Infine, ancora sulla partita: "È stata una partita in cui ognuno a modo suo ha cercato di fare ciò di cui avevamo bisogno. Non abbiamo fatto una buona partita. Siamo arrivati negli ultimi sedici metri, il rigore ci ha dato la possibilità di andare in vantaggio, ma è arrivata l'espulsione di Correa, poteva starci come no, ma la sconfitta è meritata. Quando la partita finisce, la partita è finita. Non possiamo pensare all'arbitro, dobbiamo pensare a migliorare".

Anche Barrios, nel dopo partita, ha commentato a caldo: "Avevamo la partita sotto controllo, loro erano ben posizionati dietro, siamo stati pazienti perché sapevamo che ne avremmo avuti alcuni e così è successo. Dopo il gol, loro avrebbero pressato, per fare più cross e noi non sapevamo come gestirlo al meglio". "Finché non abbiamo segnato il gol avevamo la partita sotto controllo, siamo stati pazienti perché sapevamo che prima o poi il gol sarebbe arrivato e così è stato, poi però abbiamo ceduto e con l'espulsione non siamo riusciti a controllare il risultato. - ha chiosato il calciatore - La partita di oggi non significa che non daremo il massimo per il resto della settimana e pensiamo già a dare il massimo mercoledì".

