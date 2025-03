Sir Alex Ferguson sul nuovo stadio dello United: “É tempo di costruire una nuova storia”

L'ex allenatore dei Red Devils ha dato il proprio benestare alla costruzione del nuovo teatro dei sogni

Federico Grimaldi 12 marzo - 13:15

Ieri è impazzata la notizia della costruzione di un nuovo stadio in casa United. Non poteva mancare il commento, dell'uomo simbolo dei Red Devils, Sir Alex Ferguson.

L'opinione di Sir Alex Ferguson — L'Old Trafford rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi. É stato il simbolo di un calcio, che forse ora non esiste più. Ragion per cui, lo United ha deciso di dare una nuova casa ai suoi giocatori e ai suoi tifosi. Lo stadio che sorgerà potrà contenere fino a 100.000 posti. La decisione è rimbalzata sui principali quotidiani sportivi e non poteva, che mancare, il commento dell'allenatore scozzese: "Il Manchester United dovrebbe sempre puntare al meglio in tutto ciò che fa, dentro e fuori dal campo. E questo include lo stadio in cui giochiamo. L'Old Trafford custodisce tanti ricordi speciali per me personalmente, ma dobbiamo essere coraggiosi e cogliere questa opportunità per costruire una

nuova casa, adatta al futuro, dove si possa scrivere una nuova storia"

Standing on the shoulders of giants.#MUFCpic.twitter.com/Ho4ZXQMDnE

— Manchester United (@ManUtd) March 11, 2025

Old Trafford, il teatro dei sogni — Se è stato ribattezzato così, ci sarà una ragione. Lo stadio simbolo dello United è stato per anni un teatro, sia per chi ci ha messo piede e sia per chi ha potuto goderne lo spettacolo. Il suo nome rimarrà legato per sempre a questa squadra, ma soprattutto a Sir Alex Ferguson. Qui, l'allenatore scozzese ha vissuto i suoi migliori anni e ha dato alla luce ad una nuova era nel calcio inglese. Dal suo esordio, nel 1986 si è aggiudicato ben 38 trofei, di cui 13 campionati, a partire dalla stagione 1992-1993. Sotto la sua guida, lo United ha vissuto il suo periodo più proficuo, in termini di risultati. Dal suo lascito, nel 2013, il Manchester non è stato più lo stesso e, forse, è arrivato il momento di non pensare più al passato ma guardare al futuro. Proprio la costruzione di questo nuovo stadio, potrà dare l'inizio ad una nuova era, dove lo United potrà collezionare nuovi trofei e nuovi ricordi.