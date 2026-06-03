Sir Kenny Dalglish, leggenda del Liverpool da giocatore e da allenatore, ha il cancro. Lo ha rivelato lui stesso, con un post sui social. Si è trattato, però, di un errore, come ha rivelato lui stesso: "Doveva rimanere tutto privato. A differenza dell'uso del cellulare, comunque, la terapia sta procedendo bene".

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Sir Kenny Dalglish, leggenda dei Reds, ha il cancro

Nato nel 1951 a Glasgow Dalglish ha giocato con ildal 1969 al 1977 e poi è passato al Liverpool . Con i Reds è poi rimasto fino al 1990 per poi tornare da allenatore in due occasioni. A Liverpool ha vinto sei titoli di campionato e tre Coppe dei Campioni, prima di assumere la guida della squadra e portarla a vincere tre titoli di campionato e duenegli anni '80. Il suo legame conè ancora forte e tutt'oggi è considerato una delle leggende del club.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 9 NOVEMBRE: Sir Kenny Dalglish osserva la partita prima dell'incontro di Premier League tra Manchester City e Liverpool all'Etihad Stadium il 9 novembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Nessuno sapeva della sua malattia e lui stesso, evidentemente, non voleva che il mondo venisse a conoscenza del fatto che soffre di cancro. Ha però sbagliato qualcosa nella pubblicazione di un post social, poi prontamente eliminato. Il segreto, però, è stato svelato comunque. Di aver commesso un errore, dando poi effettiva conferma della malattia, ha scritto lui stesso in un secondo post su Instagram: "Come avevo indicato in un mio inavvertito post sui social media, sì, attualmente sono in cura per un cancro. Ma a differenza dell'uso che faccio del cellulare, la terapia sta procedendo bene. Idealmente questa cosa sarebbe dovuta rimanere privata perché è così che dovrebbe essere, ma le mie scarse competenze tecnologiche mi hanno costretto a farlo", si legge sul profilo instagram.

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La solidarietà e l'affetto del Liverpool e dei tifosi

Immediatamente dopo questi due post di Instagram, l'ex calciatore ha ricevuto numerosi. In primis, ovviamente, dai tifosi del Liverpool e dal club stesso: "Il sostegno, i migliori auguri e l'affetto di tutti al Liverpool FC sono, e saranno, con Sir Kenny e la sua famiglia. Il club desidera inoltre sottolineare la sua richiesta di rispetto della privacy in futuro", ha scritto la società.

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