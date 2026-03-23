Per l'ormai ex tecnico fatale il KO di sabato contro il Valencia che ha fatto precipitare gli andalusi a soli tre punti dal terz'ultimo posto

Mattia Celio Redattore 23 marzo - 16:02

Cambio in panchina per il Siviglia. Dopo il duro KO di sabato contro il Valencia la società andalusa ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Matias Almeyda. La decisione è stata resa nota nelle ultime ore. L'ex centrocampista dell'Argentina era arrivato sulla panchina biancorossa la scorsa estate. Al suo posto è atteso nelle prossime ore Luis Garcia Plaza, fermo dal 2024 dopo l'esperienza all'Alaves.

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Siviglia, out Almeyda dentro Plaza. La società andalusa ha comunicato l'esonero dell'argentino — La sconfitta contro il Valencia costa caro a Matias Almeyda. Come infatti riporta il quotidiano Mundo Deportivo, il tecnico argentino è stato ufficialmente sollevato dall'incarico. La situazione per l'ex centrocampista si era fatta già molto delicata a seguito della debacla al Camp Nou contro il Barcellona (5-2) ma dopo la nuova sconfitta di sabato la dirigenza del Sivigliaha deciso di separarsi dall'ormai ex allenatore che, dunque, lascia la panchina con solo 8 successi in 29 giornate e con la squadra al 15°posto a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione.

L'argentino, inoltre, diventa l'ennesima vittima della situazione caotica che affligge il club andaluso da ormai quattro anni, durante i quali si sono succeduti ben otto allenatori: Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, García Pimienta, Caparrós, lo stesso Almeyda e ora il suo successore. A proposito di quest'ultimo, secondo i quotidiani locali, il club di Nervión starebbe trattando con Luis García Plaza che, dunque, dovrebbe firmare nelle prossime ore.

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Di seguito il comunicato della società: "Matías Almeyda è stato esonerato dalla carica di allenatore del Siviglia FC. Il tecnico argentino lascia la panchina del Ramón Sánchez-Pizjuán dopo aver guidato la squadra in 32 partite ufficiali, 29 delle quali in Liga e 3 in Copa del Rey, a seguito del suo arrivo al club di Nervión nell'estate del 2025. Il Siviglia FC desidera ringraziare Matías Almeyda e il suo staff per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura buona fortuna per il suo futuro professionale".

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