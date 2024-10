Lukebakio decide El Gran Derbi: Siviglia-Betis termina 1-0

Il Siviglia si aggiudica El Gran Derbi contro il Betis nell'ottava giornata di Liga. Di Lukebakio la rete, l'unica, decisiva su calcio di rigore. Match come sempre pieno di emozioni e colpi proibiti quello tra Rojiblancos e Verderones. Espulso nel finale Tanguy Nianzou per doppia ammonizione. Squadre appaiate a dodici punti in classifica, un inizio non esaltante per nessuna delle due.