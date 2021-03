Siviglia è biancorossa: social post-derby, al Betis restano solo le lacrime

Sfrenata esultanza per il Siviglia, in spogliatoio e sui social...

Il Betis era arrivato a petto in fuori al derby del Sanchez-Pizjuan dopo il pareggio dell'andata al Benito Villamarin. I biancoverdi speravano di raccogliere i frutti dell'eliminazione biancorossa dalla Champions League contro il Borussia Dortmund. E invece ha segnato En-Nesyri e il Betis non è più riuscito a pareggiare. In settimana c'era stata grande attesa in città, ma alla fine nei meme il tifoso Betis piange e quello "sevillista" ride...