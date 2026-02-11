Il capitano dei biancorossi non ha ancora digerito il pareggio contro i catalani ma ora è tempo di guardare avanti. Sabato la delicata sfida contro l'Alaves

Mattia Celio Redattore 11 febbraio - 17:13

Il pareggio agguantato all'ultimo minuto contro il Girona non è ancora andato giù al Siviglia, primo tra tutti al capitano Nemanja Gudelj. Intervenuto in conferenza stampa dopo l'allenamento della mattina, il centrocampista serbo-olandese ha rilasciato alcune dichiarazione in merito alla sfida della scorsa domenica, dove non ha risparmiato diverse critiche nei confronti degli arbitri.

Siviglia, Nemania Gudelj sull'arbitraggio: "Ci hanno mancato di rispetto" — Dopo il pareggio contro il Girona, il Sivigliaha ripreso la preparazione in vista della partita di sabato in casa contro l'Alaves, importante per allontanarsi dalle zone calde della classifica almeno per una domenica. Sia i biancorossi che i Gloriosi sono pari a 25 punti e la zona retrocessione è distante solo 3 lunghezze, per questo diventa fondamentale per i ragazzi di Matias Almeida uscire dalla propria casa con i tre punti.

Tuttavia, c'è ancora qualcuno che non ha digerito il pareggio della scorsa domenica, ovvero il capitano Nemanja Gudelj. Il centrocampista olandese di origini serbe è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Nonostante il momento non certo dei migliori, il 34 enne vede positivo: "Ora, per noi, ogni partita è una finale. La squadra sta andando bene, si allena duramente e corregge gli errori, come fanno tutti. Stiamo cercando di migliorare e siamo pronti".

Il pareggio contro i catalani ha lasciato molto amaro in bocca e se non fosse stato per la rete segnata all'ultimo minuto da Kike Salas la situazione a quest'ora poteva essere molto più complicata: "Credo che ci siano state diverse situazioni in cui siamo stati trattati con un po' di mancanza di rispetto. Chiederei più rispetto per il Siviglia, perché credo che siamo un po' indietro rispetto ad altre squadre in termini di arbitraggio".

Ma questo non vale solo per la partita di domenica: "Non voglio dare la colpa agli arbitri per la situazione in cui ci troviamo - continua Gudelj - ma ho notato in questa stagione, e ho parlato molto con gli arbitri, che ci sono molte decisioni discutibili e che spesso la medaglia finisce per cadere dal lato opposto, e questo mi dà fastidio. Chiedo solo più rispetto da parte degli arbitri e qualche decisione leggermente migliore".