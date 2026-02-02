La squadra proveniente dall'Andalusia dovrà affrontare un viaggio in aereo a poche ore dalla partita di campionato

Jacopo del Monaco 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 10:16)

Nel corso della giornata odierna, tra le squadre che scenderanno in campo figurano anche il Mallorca ed il Siviglia. Questi due club, infatti, giocheranno contro in occasione della ventiduesima giornata della Liga Spagnola. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 presso l'Estadi de Son Moix e mette in palio tre punti importanti in chiave salvezza. Le due squadre, infatti, occupano rispettivamente la diciottesima e la quattordicesima posizione in classifica e tra loro c'è una distanza di tre punti. Tuttavia, la squadra ospite ha dovuto far fronte ad un imprevisto che ha posticipato la partenza verso le Baleari.

Siviglia verso la sfida con il Mallorca: ma l'aereo ha un problema tecnico — Nel corso di una stagione, tutte le squadre devono affrontare diversi imprevisti, che siano essi infortuni, momenti negativi ed anche problemi di natura tecnica quando si tratta di andare in trasferta. In quest'ultima sfera possiamo inserire il Siviglia allenato dall'argentino Matías Almeyda. La squadra proveniente dall'Andalusia, questa sera, affronterà fuori casa il Mallorca in un incontro che può risultare fondamentale ai fini della permanenza nella massima competizione spagnola. I biancorossi dovevano partire ieri per le Baleari, ma hanno dovuto posticipare la partenza ad oggi a causa di un problema tecnico che ha riscontrato il loro aereo. Il Siviglia ha comunicato ciò con un post su Instagram.

L'incontro di questa sera chiederà la ventiduesima giornata della Liga Spagnola. I padroni di casa, allenati da Jagoba Arrasate, occupano la diciottesima posizione e hanno totalizzato 21 punti. In caso di vittoria, il Mallorca potrebbe raggiungere proprio la squadra che affronterà stasera ed anche l'Elche, entrambe a 24 punti. Il Siviglia, dal canto suo, avrebbe la possibilità di portarsi nella top 10 della classifica e provare a lottare per un posto in una competizione europea. I Pirati vogliono riscattarsi dopo la sconfitta per 3-0 in casa dell'Atlético Madrid, mentre i biancorossi puntano alla seconda vittoria di fila.