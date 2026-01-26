Sergio Ramos torna al Siviglia: accordo trovato per rilevare il club

Per lo spagnolo si tratta del terzo ritorno in Andalusia: dopo una lunga trattativa, c'è finalmente l'accordo con l'ex fuoriclasse che diventerà parte integrante dello staff dirigenziale.

Michele Massa 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 12:59)

Qualche settimana fa, vi avevamo riportato la notizia di un interessamento da parte di Sergio Ramos al Siviglia. Dopo una lunga trattativa, c'è finalmente l'accordo con lo spagnolo che diventerà parte integrante dello staff dirigenziale della squadra allenata da Matías Jesús Almeyda.

Sergio Ramos torna a casa, cosa succederà al Siviglia nelle prossime settimane — A riportare la notizia è il portale Cadena Ser, con l'ex difensore pronto insieme ad un gruppo di investitori a rilevare il club spagnolo. Con il suo ingresso ufficiale nel club sarà coinvolto anche il suo partner Martin Ink, figura di spicco e uno dei principali esponenti del gruppo Five Eleven Capital, considerato tra le personalità più influenti all’interno della società.

Saranno decisive le prossime settimane dove sotto la lente d'ingrandimento sui conti della squadra spagnola per non avere "spiacevoli sorprese" dell'ultimo minuto. L'offerta per il club andaluso tocca la somma dei 450 milioni di euro, dopo una trattativa durata oltre due ore in riunione tra le varie parti. Per Sergio Ramos, nel caso in cui tutti i controlli saranno positivi, sarà il terzo ritorno col Siviglia. Il calciatore ha iniziato e chiuso la carriera (in Spagna) con la maglia biancorossa.

Nei prossimi giorni sono attese anche le parole del campione spagnolo che fino a questo momento ha preferito la via del silenzio, nel rispetto della trattativa. I tifosi nel mentre sognano, il ritorno in patria è gradito e non poco tra i tifosi andalusi che negli ultimi giorni hanno sottolineato la loro felicità. È tutto pronto per il terzo ritorno dell'ex difensore al Siviglia.